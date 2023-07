Disse elleve starter i Norges skjebnekamp

Kl. 09.00 skal Norges videre VM-skjebne avgjøres, når de møter Filippinene til siste kamp i gruppespillet. Som NRK kunne erfare lørdag er Caroline Graham Hansen tilbake fra start.

Dette er startelleveren:

Aurora Mikalsen - Tuva Hansen, Mathilde Harviken, Maren Mjelde, Thea Bjelde - Guro Reiten, Vilde Bøe Risa, Frida Maanum - Emilie Haavi, Sophie Román Haug, Caroline Graham Hansen.

– Det store spørsmålstegnet var om Caroline Graham Hansen var tilbake i startelleveren, resten av laget var forventet. Jeg synes det er de som har prestert best, sier NRKs fotballekspert Elise Thorsnes etter å ha sett lagoppstillingen.

– Jeg håper at de har fått renset lufta og at det kan slå positivt ut, og at Caro kan vise hva hun er god for.

Norge må klare seg uten stjernespiss Ada Hegerberg som hun pådro seg like før avspark mot Sveits. Inn kommer altså Román Haug, som også erstattet Lyon-spilleren i kampen mot Sveits.

Filippinene har på sin side denne lagoppstillingen – der vi finner blant annet norske Sara Eggesvik:

Olivia McDaniel - Quinley Quezada, Angela Beard, Hali Long, Alicia Barker - Isabella Flanigan, Sara Eggesvik, Jessika Cowart, Jaclyn Sawicki - Katrina Guillou, Sarina Bolden

På benken sitter også enda en norsk spiller, i Stabæk-spiller Meryll Serrano.