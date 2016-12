Disse Carlsen-bildene beroliger ekspert: – Et veldig godt tegn

Se og følg den andre dagen av VM i hurtigsjakk her fra kl. 12.45!

– Han er positiv, noe som er veldig bra. Du ser han smiler og er fornøyd – og det er et veldig godt tegn, sier sjakkekspert Tarjei Svensen til NRK.

SLET: Magnus Carlsen startet dårlig, men hentet seg inn. Han står med 3,5 poeng av 5 mulige. Foto: Lars Bryne / NRK

Den norske stjernen fikk på ingen måte en drømmestart på VM i hurtig- og lynsjakk i Doha. Carlsen startet med remis og fulgte kort tid opp med et sjokkerende tap.

Sist gang han gikk på et tap – under VM i New York – var Carlsen så misfornøyd at han nektet å stille opp på pressekonferansen, noe som skapte store overskrifter her til lands.

– Viser at han har kontroll

Men den noe nedbrutte og skuffede Magnus Carlsen vi er vant til å se når formen svikter var ikke å se i den gedigne håndballhallen i Qatar. Mandag stilte han opp til intervjuer med NRK en rekke ganger – og lirte til og med av seg flere store smil da det hele så mørkest ut.

– Magnus er en spiller som tydelig gir uttrykk for det hvis han ikke er fornøyd med spillet sitt. Selv når han vinner kan han gi uttrykk for at han er misfornøyd. Han vil ikke bare vinne, men han må også spille bra. Så jeg tror at det gode humøret, viser at han har kontroll, sier Svensen.

SVEVER HØYT: Magnus Carlsen fikk oppmerksomhet og latter fra sjakkeliten da han kastet seg over et gjerde før et av partiene. Foto: Lars Bryne / NRK

Fikk konkurrentene til å le

Carlsens gode humør smittet også over på resten av sjakkeliten på VMs første dag. I forkant av det fjerde partiet la nordmannen på sprang ned trappene fra familiens egen lounge og hoppet (mindre) elegant over et gjerde.

Det var bare få minutter igjen til klokka begynte å tikke, men ved bordene satt flere av spillerne og lo i stedet for å konsentrere seg.

NRK-ekspert Torstein Bae tror Carlsen spilte på seg stor selvtillit etter VM-seieren over Sergej Karjakin i New York. Han sa i forkant av gårsdagen at nordmannens positivitet blir en stor fordel i Qatar.

– Med den selvtilliten og humøret han har nå, tror jeg Carlsen er klar for å dunke til med tre av tre VM-seire i år, sa Bae til NRK.

– Veldig viktig for meg

Heldigvis – for Carlsen – ble remis og tap snudd til tre strake seire på dag én av hurtigsjakken. Dermed står han med 3,5 poeng av 5 mulige i sammendraget.

Sjakkstjernen er tydelig på at ingenting er kjørt med tanke på å ta VM-trippelen – altså å vinne klassisk sjakk, hurtigsjakk og lynsjakk på ett år.

– Det er veldig viktig for meg å ta de to titlene her i VM. Jeg håper jeg kommer enda bedre med i spillet etter hvert når det begynner å spisse seg til. Selv om jeg har gitt bort en del poeng er det ikke så langt opp, sier Carlsen.