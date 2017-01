Disse ble tatt for doping, men slapp straff

Therese Johaug og hennes advokat har under høringen om dopingsaken mot henne forsøkte å vise at hun er uten skyld, selv om hun ble tatt med det ulovlige stoffet clostebol.

– WADA-koden om null skyld kommer til anvendelse i denne saken, og Johaug skal derfor ikke straffes. Det er vår prinsipale påstand, sa Johaug-advokat Christian B. Hjort under torsdagens høring i domsutvalget.

– Åtte saker der utøver er blitt hørt

Antidoping Norges advokat Nils Kjær, la seg på motsatt side, og trakk frem at det er ekstremt sjelden at utøvere blir tatt for doping helt uten å være skyld i det selv.

– Det er åtte saker man kjenner til frem til 2014 hvor utøver er blitt hørt med at man ikke har utøvd skyld, sa Kiær da han holdt sin prosedyre.

Johaug, som ble tatt for det ulovlige stoffer clostebol, hevder at hun er uten skyld.

Kiær trakk blant annet frem en sak hvor en ishockeyspiller ble gitt en injeksjoner da han fikk hjertestans under en operasjon. Han testet senere positivt for et forbudt stoff, men utøveren var uen skyld.

– Det sier litt om kravet for hva som skal til for å være skyldfri, mener Kiær.

Selv om det er sjelden at antidoping-myndighetene mener doptatte utøvere er uten skyld, så finnes det flere eksempler på at det skjer.

– Går fri om det ikke er påvist skyld

Om en utøver skal frifinnes må utøveren selv dokumentere at hun ikke har noe skyld i handling. Bevisbyrden ligger på utøveren, motsatt prinsipp som i straffesaker der påtalenemnda må bevise at tiltalte er skyldig. Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner forklarer det slik.

– Utøveren må ha utvist skyld. Enten ved forsett eller forskjellige grader av uaktsomhet. En utøver går fri om det ikke er påvist skyld, sier Kjenner til NRK.

Når det kommer til clostebol, er derimot situasjonen en annen: Doping-statistikk: Ingen har sleppt unna clostebol-bruk utan utestenging

Disse ble frikjent

Islam Makhatsjev:

Et av de ferskeste eksemplene er den russiske MMA-utøveren Islam Makhatsjev, som i april 2016 testet positivt for meldonium, det samme stoffet som tennisspilleren Maria Sjarapova ble tatt for. De amerikanske antidoping-myndighetene (USADA), som hadde testet Makatsjev, konkluderte likevel med at han var uten skyld. Legen hans hadde gitt ham meldonium som en del av behandlingen etter en hjerteoperasjon i 2014. Han sluttet i tillegg selv å bruke stoffet før det kom på Verdens antidopingbyrås (WADA) liste over forbudte stoffer 1. januar 2016.

Vijay Singh:

I 2013 bestemte WADA at golferen Vijay Singh fra Fiji var uten skyld, selv om han hadde testet positivt for hormonet IGF-1, som kan stimulere muskelvekst. Singh fikk i seg stoffet etter å ha brukt hjortegevirspray, ifølge BBC. Singh forklarte at han sjekket sprayen, men ikke så noen forbudte stoffet. Det holdt ikke for golfforbundets antidoping-myndigheter, som argumenterte med at utøvere er ansvarlige for det de får i seg, uavhengig av intensjon. WADA mente derimot at det ikke var nok av det forbudte hormonet IGF-1 i sprayen, og mente derfor at Singh var uten skyld.

SLAPP STRAFF: Golfspilleren Vijay Singh testet positivt for et forbudt stoff som han fikk i seg gjennom en hjortegevirspray, men slapp straff. Foto: Cliff Hawkins / AFP

Grigorij Tarasevits:

Den russiske svømmeren Grigorij Tarasevitsj ble, som Islam Makhatsjev, sommeren 2016 tatt av USADA med for høye meldoniumverdier. Men akkurat med sin landsmann, hadde han fått det forbudte stoffet av legen sin, og sluttet med et før det ble forbudt. Dermed slapp også han straff.

SLAPP STRAFF: Svømmeren Grigorij Tarasevitsj ble tatt med for mye av det forbudte stoffet meldonium, men sluttet å bruke det etter at det ble forbudt. Han slapp derfor straff. Foto: Martin Bureau / AFP

Maxwell Holt:

Den samme beskjeden fikk den amerikanske volleyballspilleren Maxwell Holt, som også testet positivt for meldonium sommeren 2016. I 2015 hadde han spilt i Russland, og sammen med lagkameratene fått stoffet av lagets lege. Også han brukte stoffet før det ble forbudt 1. januar 2016, men ble testet etter at det var forbudt.

SLAPP STRAFF: Volleyballspiller Maxwell Holt fikk meldonium av klubblegen sin da han spilte i Russland, men slapp straff fordi han ble trodd på at han ikke brukte det etter at stoffet ble forbudt. Foto: Yves Herman / Reuters