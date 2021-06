Disse bildene skremmer Belgia før gigantmøte

De Bruyne viste sin verdi for belgierne da han nærmest snudde kampen mot Danmark på egenhånd.

Derfor var det nok mange i Belgia som holdt pusten da midtbanemagikeren ble felt av João Palhinha like før pause.

Portugiseren ble belønnet med gult kort – og De Bruyne klarte å fortsette – men bare minutter ut i 2.-omgang måtte han gi seg.

Belgias landslagstrener Bruno Martinez sier det foreløpig er for tidlig å si noe om hvor alvorlig skaden til De Bruyne er.

– Vi trenger nok 48 timer for å finne ut mer om skadeomfanget. Det var en stygg takling. Han har skadet ankelen, men vi har ikke fått noen endelig diagnose ennå. Han drar til Belgia nå for nærmere undersøkelser, forteller treneren.

PÅ BEINA: Kevin De Bruyne var ikke mer plaget av smellen enn at han gikk ut på banen og takket Cristiano Ronaldo for kampen. Foto: THANASSIS STAVRAKIS / Reuters

Intensiv avslutning

Midtstopper Pepe fikk gult kort da han regelrett valset over Eden Hazard drøye ti minutter før slutt, og det skulle bli starten på en rekke tøffe dueller på tampen.

Tenningsnivået bare økte etter hvert som sekundene tikket unna, men Portugal spilte seg også til flere gylne muligheter.

Aller nærmest var Rúben Dias, som fikk heade helt fritt fra femmeteren etter et hjørnespark. Portugiseren traff imidlertid den eneste som kunne stå i veien: Thibaut Courtois.

– Får håpe han ikke har for store skader

Bare ett minutt senere smalt det bak Belgia-keeperen. Skuddet fra Raphaël Guerreiro suste nemlig i stanga – og ut.

Portugal skulle faktisk få enda en god mulighet, men Cristiano Ronaldo rakk akkurat ikke frem på innlegget fra Bernardo Silva.

Belgia fikk også noen sjanser da portugiserne stormet i angrep, men hverken Romelu Lukaku eller Yannick Carrasco var presise nok.

Dermed avanserte Belgia til kvartfinalen, hvor de møter Italia.

– Det er en super følelse å slå europamesterne. De spilte veldig bra og hadde ballen mye. Da jeg så ballen gå i mål, ble jeg overlykkelig, sier målscorer Thorgan Hazard.

Han – og Courtois – ble til slutt forskjellen på lagene.

– Jeg tror den mentaliteten og karakteren er det du trenger for å slåss om tittelen. Hvis vi vil vinne mot Italia, må vi vise slike takter på nytt. Så får vi håpe at Eden Hazard er i form, og at Kevin De Bruyne ikke har for store skader. Forhåpentligvis vil vi gå videre også fra den kampen, sier Courtois.

– Den skal han ta

Det var på forhånd store forventninger til oppgjøret mellom den regjerende europamesteren og nummer én på verdensrankingen, men begge spilte lenge med håndbrekket på.

Unntaket var Diogo Jotas skuddforsøk allerede etter fem minutter, men portugiseren gikk for kraft – og skuddet gikk langt til venstre for Courtois.

Keeperen hadde heller ingen problemer med å stoppe frisparket fra Cristiano Ronaldo. Portugiseren, som siktet på sitt 110. landslagsmål og verdensrekord, klarte ikke å styre skuddet langt nok ut mot hjørnet.

Det gjorde egentlig ikke Thorgan Hazard, heller, men Rui Patrício klarte ikke å strekke seg langt nok.

Hazard fikk tid og rom til å skyte, men selv om skuddet var relativt dårlig plassert, ble Patrício fintet ut av ballens «flakking».

– Det er et skudd han skal ta. Jeg heller mot at det er en keepertabbe, kommenterte NRK-ekspert Carl-Erik Torp.