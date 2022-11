Disse bildene fikk ikke TV-seerne se: – Problematisk

Da andre omgang av åpningskampen mellom vertsnasjon Qatar og Ecuador ble sparket i gang, var det mange som ikke hadde funnet tilbake til setene sine. Utover i omgangen forlot flere og flere stadion.

Det fikk imidlertid ikke de som fulgte kampen gjennom TV-skjermen se.

NRK har studert bildene. Det kom ikke et eneste bilde som viste at folk forlot stadion under kampen, men bilder tatt av journalister på stedet viste en publikumsflukt.

Det TV-titterne som oftest fikk se av supportere på stadion, var den høylytte grupperingen av supportere i burgunderrøde T-skjorter. Bortsett fra det holdt kameraene seg på aktører på banen, som spillere og trenere.

– Problematisk

Fifa skriver til NRK at de streber etter å vise en rettferdig og omfattende dekning av handlingen på banen, blandet med bilder av fans på tribunen.

– Jeg synes ikke de fikk til det akkurat i den kampen der, sier Eystein Thue, fotballsjef i TV 2, til NRK.

FOTBALLSJEF: Eystein Thue i TV 2 sier det er beklagelig at TV-publikum ikke fikk sett publikumsflukten. Foto: TV2

På spørsmål om TV 2, som viste kampen, kunne påvirket bildene som ble vist på skjermen, svarer Thue følgende:

– Vi vurderte ikke å bryte av feeden og vise bilder av publikumsflukten tidligere. Dette viste vi like etter kampen. Mye av dette skjedde jo i pausen, da vi lå i reklame, ikke under spillets gang. Vi legger uansett listen høyt for å klippe inn og ut av kampfeeden. Men bør nok legge listen lavere og være mer på hugget under dette mesterskapet.

– Hvordan skal publikum forholde seg til TV-bildene fra VM når Fifa ikke viser hele bildet?

– Det er problematisk i nesten alle store internasjonale arrangementer. Det er alltid bilder man skulle ønske ble vist, som ikke blir det. Det er derfor viktig at vi har kommentatorer og/eller reportere på stedet som kan plukke opp det som skjer og utfylle.

Thue sier at det var kommentatorene som fikk med seg flukten og som trakk det frem under kampen, og han påpeker viktigheten av å være til stede og ikke kommentere hjemmefra.

Det gjør også NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt, som sier dette er en problemstilling NRK var forberedt på.

SPORTSREDAKTØR: Espen Olsen Langfeldt sier NRK er forberedt på problemstillingen. Foto: Ole Kaland

– Vi er klar over at Fifa redigerer bildene sine fra Qatar, og derfor sendte vi ut et eget team som dokumenterte publikumsflukten. Dette bekrefter viktigheten av å ha våre egne øyne til stede under hele mesterskapet. Vi vil selvsagt avbryte kamper dersom det skjer store, dramatiske hendelser, sier Langfeldt.

– Feil plass til feil tid

NRKs VM-ekspert Kristoffer Løkberg reagerer sterkt på selve bildene.

– Det er jo en ytterligere påminnelse om at VM er lagt til et land uten fotballkultur, sier Løkberg.

– Jeg forstår tanken om at man skal spre fotballentusiasmen til steder som ikke har hatt tradisjon for det, men du må jo ha en viss grad av glød for å skape vekst. Publikumsflukten viser at VM er på totalt feil plass til feil tid, fortsetter eksperten.

OPPGITT: VM-eksperten mener publikumsflukten nok en gang viser at VM avholdes i et land uten fotballkultur. Foto: Nicolai Eid Trondal / NRK

Tete Lidbom sier seg enig med sin kollega og legger til at de qatarske tilskuerne kanskje hadde en annen forventning.

– Kanskje de var skuffet, det er i så fall naturlig. Men det handler nok også mye om infrastrukturen rundt stadion i ørkenen. Flere måtte møte opp fem-seks timer før åpningsseremonien, sier Lidbom.

TV 2s fotballsjef synes ikke infrastrukturen er en god nok begrunnelse for å reise midt i kampen.

– Jeg hadde trodd at den qatarske fansen ville vise sin lojalitet og respekt for mesterskapet. Hele verden fulgte jo med. Selv om man ønsker å unngå trafikk, går man ikke midt i en fotballkamp, mener Thue.