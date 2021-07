Disse bildene av stjernespissen setter sinnene i kok

– Jeg vil ikke engang le av det der, for det er patetisk, freste tidligere England-spiss Alan Shearer i BBCs studio.

Det endte med italiensk avansement etter 2-1-seier, men stjernespiss Ciro Immobile fikk mye fokus etter storkampen.

Han havnet i en duell med belgiske Jan Vertonghen, og gikk i bakken i Italias sekstenmeter. Det så ut som han slet med store smerter i noen sekunder.

Men plutselig sendte Nicolo Barella Italia opp i ledelsen. Da viste TV-bildene at Immobile var kjapt oppe med et stort glis for å feire med sine lagkamerater.

– Han går ned og forsøker desperat å skaffe et straffe, og sier: «Jeg er i smerter, jeg er i smerter, jeg er i smerter». Så går ballen inn og så sier han: «Det går fint», sa Gary Lineker til BBC.

Belgia-spiller reagerte

Vertonghen, som altså var involvert i situasjonen, ville ikke komme med noen unnskyldninger etter tapet for Italia. Men han kunne ikke la være å sende et lite stikk til blåtrøyene.

BA OM STRAFFE: Etter denne duellen ville Immobile ha straffespark. I stedet scoret hans lagkamerat. Foto: Matthias Schrader / AP

– Italia har et bra lag – det kan man se på tallene deres. Samtidig vil jeg ikke gi dem for mange komplementer heller. De irriterte meg for mye for å kunne gjøre det, sa Vertonghen etter kampen.

Bildene får også NRKs fotballekspert Melissa Wiik-Kovács til å reagere.

– Dette er jo ikke snakk om en straffesituasjon – det er kynisme. Du er opptatt av å vinne, men jeg håper ikke dette er noe som fortsetter. Jeg håper at han er flau siden dette nå får så mye negativ oppmerksomhet. Man skal være tøff og kynisk og gjøre alt man kan for å vinne, men det skal ikke være juks, sier Wiik-Kovács.

Italienerne har gjerne et rykte på seg til å overdrive situasjoner når de havner i bakken, påpeker hun. Likevel tror ikke Wiik Kovács at hun ville gjort noe lignende.

– Jeg ville ikke gjort det selv, men jeg skjønner hvor sykt mye de er villig til å ofre seg for å gå videre, sier den tidligere fotballprofilen.

TIdligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft var mildt sagt oppgitt over situasjonen.

– Dette er så flaut. Ikke engang VAR kan hjelpe deg her. Vi snakker om timer med terapi, skrev Fjørtoft på Twitter.

Høydepunkt Belgia - Italia Du trenger javascript for å se video.

Skuffet over belgierne

Selv om Wiik-Kovács kritiserer Immobile, vil hun også rette fokus på det belgierne gjorde under situasjonen. I stedet for å se på Barella, så det ut til at Thomas Vermaelen kastet et blikk mot dommeren.

– Jeg er litt skuffet over at Belgias spillere lar seg affisere så mye over den situasjonen og ikke fortsetter å være fokuserte. Det blir de straffet for, mener Wiik-Kovács.

JUBLET: Det var Ciro Immobile og Italia som kunne juble til slutt. Foto: Stuart Franklin / AFP

Hun håper at dommerne er mer bevisste på det hun kaller juks, og ikke er for raske på avtrekkeren med å blåse i fløyta.

– Jeg håper at dommerne er flinke til å la sånne situasjoner gå, og så tar VAR det heller hvis det skulle vært noe han skulle fått en straffe for. Det er tullete at dette skal få så mye oppmerksomhet, mener hun.

Og til slutt ble det altså Immobile og Italia som kunne juble etter kampslutt. De vant til slutt 2-1, og nå venter Spania i semifinalen. Uansett hvordan kampen utspiller seg, kommer nok Immobile til å være en mann de følger ekstra nøye med på.

Han har scoret to mål i EM, men han har bøttet inn mål for Lazio i Serie A-sesongen som var.