Disse åpner VM for Norge

Ukrainsk flyktning på prøvespill i Lillestrøm

Ukrainske Ivan Kaljuzjnij (24) eies av toppklubben Oleksandrija i hjemlandet, men satser nå på en overgang til Lillestrøm som følge av Russlands krigføring.

Midtbanespilleren er i disse dager på prøvespill på Romerike, opplyser LSK.

– Det føles veldig bra. Gode treninger, fine folk og jeg liker klubben. Jeg håper jeg kan bli her, sier den ukrainske flyktningen.

Kaljuzjnij er én av mange som har måttet prøve lykken i andre land etter at Russland invaderte Ukraina i slutten av februar i fjor.

Siden den tid har Kaljuzjnij vært på utlån både på Island og i India, og Lillestrøm skriver at ukraineren har gjort et godt inntrykk i løpet av sine to første dager på Åråsen.

Klubben opplyser at de i løpet av kort tid vil ta en avgjørelse for om de ønsker å kjøpe Kaljuzjnij fra Oleksandrija. (NTB)