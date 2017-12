Diskuterte «kaste bort baller»-stikket med Hergeirsson

Det forteller Mørk selv til NRK på pressetreffet på hotellet i Magdeburg der den norske troppen sjekket inn foran kvartfinalen mot Russland.

– Nora Mørk var god når hun sluttet å kaste bort baller, sa Hergeirsson til TV 2 om toppscoreren og påpekte også hennes seks feilpasninger i første omgang.

– Jeg «tar» den. Det er ikke noe jeg har brukt veldig mye energi på. Vi har også snakket om det i ettertid. Jeg vet han syns jeg var god, sier Mørk.

Scoret 11

Etter en rekke sesonger med Hergeirsson som sjef, vet Mørk at islendingen liker bedre å snakke om lagets prestasjoner fremfor å rose enkeltspillere hemningsløst.

– Ja, og dette er sånt som fort kan skje rett etter kamp. Jeg har også sagt ting til pressen da man kanskje heller kan ta etterpå. Men herregud, dette gjør ingenting. Vi slo Spania og jeg scoret 11 mål. Da er det ikke så vanskelig å «ta». Ikke noe stress.

TOPPSCORER: Mørk scoret 11 da Norge avanserte fra åttedelsfinalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Landslagstreneren mener det var «langt fra noe stikk» han kom med etter Spania-duellen.

– I det samme intervjuet skrøt jeg også av Nora. Det var en nyansering av bildet som ble tegnet av spørsmålsstilleren, sier Hergeirsson.

– Det var ikke noe taktisk utspill for å «holde henne nede»?

– Ikke i det hele tatt. Det handler ikke om det. Vi har en god dialog, vi. Jeg har ikke sagt noe jeg ikke har sagt til Nora på tomannshånd også. Er det noe jeg trenger å si til Nora, gjør jeg det på tomannshånd.

Enkle utvisninger

NRK-ekspert Geir Oustorp er ikke overrasket over Heirgeirssons vurdering av 11-målsscorer Mørk i det TV-sendte intervjuet:

– Thorir var veldig fornøyd med det hun gjorde med ball, ikke så fornøyd med at hun kastet bort ballen og trolig mest irritert på at hun tok to enkle utvisninger, sier Oustorp.

– Er det ikke enklere bare å si at hun var god?

– Joda, og hun var veldig god, men når man har trenerbrillene på, ser man også statistikken. Den viser at hun sto for halvparten av Norges tekniske feil. Da blir man litt oppgitt.