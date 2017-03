NFF-styret vedtar åpenhetsforslag

155 av 156 tingdelegater stemte for at Norges Fotballforbund skal be Norges Idrettsforbund sette inn tiltak som kan sikre nødvendig tillit, men ikke åpne opp for innsyn i regnskapene sine bakover i tid. Forslaget ble vedtatt til applaus fra salen.