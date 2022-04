Dinosaurens sjakktrekk

José Mourinho liker å si at han aldri forandrer seg.

Mange mener at han bør gjøre nettopp det.

To tiår etter trenerdebuten klamrer han seg fast til nok en toppjobb. De siste seks årene har legenden gått fra kollaps i Chelsea til borgerkrig i Manchester United og fiasko i Tottenham.

Kritikerne sier at 59-åringen er blitt en «dinosaur»; en sta fyr med gamle metoder som ikke hører hjemme i dagens fotball.

Da Roma gikk på to smeller mot Bodø/Glimt i høst, så de ut til å ha rett.

Men akkurat denne dinosauren gir seg ikke så lett.

MØTER GLIMT: José Mourinho og Roma gjester Aspmyra og Glimt torsdag. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Reptil i designerfrakk

For Mourinho kjemper ikke bare om troféer i Roma. Han slåss for sin egen eksistens som topptrener.

I fjor forlot han England med halen mellom beina. Mens rivaler som Pep Guardiola og Jürgen Klopp bygget moderne angrepslag, tviholdt Mourinho på de mer defensive metodene som fungerte for 10-15 år siden da han var «den spesielle».

I The Daily Mail skrev kommentatoren Oliver Holt at Mourinho var «en dinosaur i designerfrakk».

Så Mourinho dro til Italia, hvor han ennå hadde høy status etter trippel-trippeltriumfener i 2010. Der fant han et Roma-lag som ikke hadde vunnet noe siden cupseieren i 2008. Både treneren og laget hadde vært bedre før; sammen skulle de bli best igjen.

Men da Roma tapte 6–1 på Aspmyra i oktober, ble de latterliggjort. Aldri før hadde et Mourinho-lag sluppet inn seks mål. Det var en internasjonal ydmykelse.

HERJET MED ROMA: Bodø/Glimt holdt lekestue på Aspmyra sist Roma var på besøk. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Selv da Roma skulle ta hevn mot Glimt i Italia, klarte de kun 2–2.

Samtidig sto Roma med to seire på seks kamper i Serie A.

Så Mourinho gjorde noe drastisk.

Tenkeboksen

Han byttet formasjon. Etter det som må ha vært mange timer i tenkeboksen, la han om til et system han nesten aldri har brukt på sine 20 år som trener: 3-4-3.

Mourinho har som oftest brukt 4-3-3 eller 4-2-3-1, som Roma hadde startet sesongen med. Trekket var ren pragmatisme. Han innrømmet selv at han ikke likte 3-4-3, men han innså at den passet spillerne best.

– Skal man spille med tre på topp, må man ha vinger. Hvor er de hen? Skal man spille med fire bak, må man ha raske stoppere. Hvor er de hen? sa han.

Snart vant Roma tre kamper på rad uten baklengsmål; Mourinhos plan så ut til å virke.

Men så havnet de i trøbbel igjen.

Psykologisk kollaps

I desember ble Roma knust 3–0 hjemme mot de regjerende mesterne Inter. Da Mourinho møtte pressen etterpå, var han irritert på de kritiske journalistene.

– Deres jobb er mye lettere enn våres, som er grunnen til at vi tjener mye mer enn dere, sa han.

Mourinho prøvde på ny 4-2-3-1, men i januar gikk Roma på strake tap mot Milan og Juventus, to av lagene de ønsker å knive med i toppen.

Spesielt tapet mot Juventus svei. Mourinho har mislikt Torino-laget siden han ble trener for Inter i 2008. Da han slo dem med United i 2018, provoserte han fansen ved å holde hånden ved øret – og ble møtt med høylytt piping.

KONTROVERSIELL: José Mourinho ble møtt med høylytt piping etter dette. Foto: STEFANO RELLANDINI / Reuters

I denne kampen ledet Roma 3–1 med litt mer enn 20 minutter igjen, for så å slippe inn tre mål. Det var en alvorlig smell i kampen om fjerdeplassen, som gir billett til Mesterligaen.

Mourinho kalte det en «psykologisk» kollaps.

– Vi har spillere som er for snille og for svake, sa han.

Sol eller regn?

Siden det nederlaget har imidlertid Roma funnet stabiliteten. De har tapt én av sine siste 14 kamper, og det var i cupen mot Inter.

Nå har Mourinho vridd om igjen til 3-4-3, som har vært et sjakktrekk. Forsvaret virker mer stødig. Playmakeren Henrikh Mkhitaryan og kapteinen Lorenzo Pellegrini har storspilt i sentrale roller like bak spissen.

På topp har Tammy Abraham funnet rytmen. Da Mourinho ringte ham i fjor sommer for å lokke ham fra Chelsea til Roma, stilte han et spørsmål.

– Vil du nyte solen eller bli værende i regnet?

I SCORINGSFORM: Tammy Abraham har bøttet inn mål etter nyttår. Foto: Andrew Medichini / AP

Abraham valgte sola og har nå ni mål på 11 ligakamper siden nyttår. Både han, Mourinho, Mkhitaryan og stopperen Chris Smalling ble på ulike vis vraket av sine klubber i England.

Nå er de i Roma for å vise at de fortsatt har nivået inne.

Så har de det?

Mourinho «i fengsel»

Noen vil hevde at den nylige formen er et blaff. Roma taper sjelden, men de har møtt få topplag i det siste. Mot Sassuolo, Udinese og Vitesse utlignet de på overtid.

Dessuten havner Mourinho fortsatt i bråk. Da Roma spilte 2–2 mot Verona i februar, kritiserte han dommeren Luca Pairetto fra sidelinjen. Han mimet at han pratet på telefonen, noe som ifølge italienske medier var en referanse til Pairettos far, Pierluigi, som var involvert i Italias kampfikskampfiksingsskandale

Mourinho sparket så en ball opp på tribunen – og ble utvist. Senere nektet han å snakke med pressen. Han ble bøtelagt og suspendert i to kamper.

Den neste Roma-kampen så han på lagbussen, hvor keepertreneren Nuno Santos tok et bilde og lastet det opp på Instagram.

– Fengselet hadde iPad TV, skrev Nuno Santos.

Viktig trofé

Men Mourinho har argumenter å slå tilbake med. Roma har nylig vist defensiv stabilitet, med to baklengs på syv kamper før torsdagens møte med Glimt.

Nylig banket de Lazio 3–0 hjemme i byderbyet. Så selvsikker var Mourinho, at han senere publiserte to bilder av seg selv, et tatt før kampen og et etterpå.

– Når du vet før kampen at du kommer til å vinne, er bildene fra lagbussen og garderoben veldig like, skrev han på Instagram.

De siste 10 rundene har kun Napoli tatt flere poeng i Serie A. Roma er nå fem poeng bak fjerdeplassen, og får de den, vil sesongen være en suksess.

I tillegg har Mourinho sagt at Serieligaen er en prioritet. Det er den tredje største klubbturneringen på kontinentet, og for de aller beste lagene i Europa vil den kun være en trøstepremie.

Men Roma har kun vunnet én tittel ute i Europa før, og det var den nedlagte Messebycupen i 1961. Det vil bety mye for mange om de slår ut Glimt og vinner finalen.

For fansen vil det være et etterlengtet trofé.

For spillerne vil det være belønning for en turbulent sesong.

Og for Mourinho vil det være bevis på at han ennå ikke tilhører fortiden.