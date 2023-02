Diggins slår tilbake mot ekspertene – Northug står på sitt

Til tross for fall, ble Diggins nummer to på lørdagens 10 km fristil i Toblach. Dermed står hun med tre pallplasser på like mange fristilsrenn etter Tour de Ski.

Hun har ettertrykkelig svart på kritikken som kom da hun ikke fikk det til på de første etappene i touren. 3. januar ble hun bare nummer 40 på 10-kilometeren i Oberstdorf.

– Det man konkludere på, er det man ser, og det er en veldig kraftløs Diggins som går i diagonalgang, sa NRKs ekspertkommentator Fredrik Aukland da.

TV 2-ekspert Petter Northug og Viaplay-ekspert Åge Skinstad gikk lenger. Begge mente Diggins burde bryte Tour de Ski, etter flere svake løp og et kroppsspråk som Northug kritiserte.

– For å være ærlig, er det litt vanskelig, fordi noen ganger går folk glipp av poenget. «Hvis du ikke kan vinne, bør du reise hjem» – det er ikke poenget for meg. Jeg tenker at det ikke er riktig budskap å sende til unge utøvere, sier Jessie Diggins i et større intervju med NRK denne helgen.

Northug står på sitt

Selv om amerikaneren nå virkelig er tilbake i langrennstoppen, uten å ha brutt Tour de Ski, vil ikke Northug si at han og andre eksperter ga Diggins et dårlig råd.

– Vi så jo at det var dårlige ski, men vi så jo og at det ikke var den vanlige Jessie Diggins som vi kjenner igjen. Det var jo på en måte flere løp på rad hvor det var det samme kroppsspråket. Da må man bedømme ut ifra det, sier Northug til NRK.

MENER HAN TOK RETT: Petter Northug. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Den tidligere langrennskongen står fortsatt på at hun burde trukket seg fra Tour de Ski.

– Jeg mener det ut ifra det jeg så. Men klart det er Jessie Diggins som kjenner dette her best selv, og det er hun som kjenner sin egen kropp. Vi bedømmer ut ifra det TV-bildene viser, og når det var såpass tydelig over flere dager mener jeg at det var riktig, sier han.

– Kjenner ikke hele historien

Da NRK møter Diggins, er hun tydelig på hva hun mener om kritikken hun fikk etter et skuffende Tour de Ski hvor hun ble nummer elleve sammenlagt.

– At du ikke vinner eller har en dårlig dag, betyr ikke at du bør gi opp bare fordi det er vanskelig. Noen ganger er det viktig å ta et steg tilbake og huske at utøvere er mennesker med følelser, men også at noen ganger handler det ikke bare om å vinne.

FEIL SIGNAL: Mener den amerikanske langrennsstjernen Jessie Diggins. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Provoserer det deg når noen sier at «hun er ikke i god form, hun burde gjøre noe annet»?

– Folk vet ikke om det er formen din eller ikke. Ingen vet det. Når du dømmer andre, er det viktig å huske at du ikke kjenner hele historien, sier Diggins og utdyper:

– For eksempel da jeg slet med spiseforstyrrelser, tror jeg det var mange som felte dommer over meg, men de kjente ikke hele historien, og det kunne virkelig såre meg. Før du kaster ord etter noen, kan det av og til være lurt å ta et steg tilbake og tenke på at du sannsynligvis ikke vet hva som skjer i livene deres.

– Hun blir en farlig dame

Northug skjønner at Diggins reagerer, og husker tilbake til sin egen karriere da langrennseksperter hadde til enhver tid en mening om hva han burde gjøre.

– Jeg har nok blitt litt irritert, men da likte jeg å slå tilbake da, akkurat som vi så Jessie Diggins gjorde, sier han.

Den amerikanske stjernen mener det er viktig å ikke gi seg, selv om man ikke har sjanse til å vinne lenger, og kaller det å gi seg et dårlig signal.

I FORM: Jessie Diggins har tre pallplasser på rad i fristil. Lørdag ble hun nummer to bak Ebba Andersson i Toblach. Foto: SALVATORE DI NOLFI / AP

– Det handler om å virkelig prøve hardt. Noen av utøverne jeg respekterer og beundrer mest, de har løp der de ikke har vunnet, men de ga alt. Det er så kult, så å si at du bør bryte hvis du ikke kan vinne, det er ikke noe jeg tror på, sier Diggins.

– Det er jeg for øvrig enig i. Jeg likte å gå i mål, enten jeg hadde en svart dag eller jeg hadde en bra dag. Litt samme konkurransehode har Jessie Diggins og. Så tror jeg at hun liker å motbevise, og det er jo gledelig. Det ser ut som at hun er i balanse nå, og det er jo det viktigste. Da blir jo hun en farlig dame å hamle opp med i VM, svarer Northug.

VM i Planica starter 21. februar til 5. mars. Siste test før VM er stafett i italienske Toblach søndag.