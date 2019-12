Når Tour de Ski starter i Lenzerheide lørdag, er Jessica Diggins og Sadie Maubet Bjornson to av de heteste navnene blant dem som skal prøve å gi Therese Johaug kamp om sammenlagtseieren. De står i front for et amerikansk kvinnelag i stor framgang.

Hele sju amerikanske kvinner har tatt verdenscuppoeng så langt i sesongen. Fire av dem har også vært på seierspallen – Diggins, Bjornson, Sophie Caldwell og Julia Kern, som sto på pallen for første gang i Planica helga før jul.

Det var dette selskapet en 21-åring med det norskklingende navnet Hannah Halvorsen skulle ha vært en del av akkurat nå.

For to år siden tok hun stafettbronse i junior-VM sammen med blant andre Julia Kern. I fjor fikk hun også prøve seg i verdenscupen og hadde en 35. plass som best. Hun var klar for å ta steget.

Men samme dag som starten går i Tour de Ski, arrangerer Hannah Halvorsen i stedet innsamlingsaksjon for seg selv.

Påkjørt i fotgjengerfelt

1. november, rett før sesongstarten, tok nemlig skikarrieren en brå vending. Halvorsen skulle krysse en vei i Anchorage, der hun studerer psykologi og er en del av Alaska Pacific University Nordic Ski Team.

Problemet var vare at bilen som kom mot fotgjengerfeltet ikke stoppet. I stedet kjørte den rett på henne.

– Jeg hoppet opp på panseret. Fronten av bilen traff kneet mitt, så rullet jeg av panseret og slo hodet mot bakken, forteller Hannah Halvorsen til NRK.

– Jeg kunne først ikke tro det var sant, det kom helt ut av det blå, sier Jessica Diggins om nyheten som rammet det amerikanske laget rett før avreise til sesongåpningen på Beitostølen.

– Jeg var veldig bekymret for henne. Det var hele laget. Når man får slag mot hodet, er det veldig bekymringsfullt, og jeg ble så lettet da jeg hørte at hun kom til å bli ok, sier Diggins til NRK.

SKAL TILBAKE: Humøret er et av Hannah Halvorsens viktigste våpen på veien tilbake mot verdenstoppen i langrenn. Foto: Privat

Måtte drenere blod fra hjernen i fem uker

For Hannah Halvorsen kommer til å bli ok. Men legeundersøkelsene på sykehuset viste at skadeomfanget var dramatisk nok.

På utsiden var et kutt i hodet det mest synlige. Men verre enn det synlige kuttet, var frakturene i skallen og blødningene i hjernen.

– Jeg måtte vente i fem uker før blodet var drenert ut av hjernen, slik at de trygt kunne operere kneet, forteller Halvorsen.

Rent sportslig var nemlig kneskaden det verste. Det meste som kan ødelegges, ble ødelagt i det ene kneet. Legenes nøkterne vurdering er at det vil ta ni måneder før hun igjen kan begynne å gå på ski.

Selv håper 21-åringen naturligvis det går litt raskere, men sesongen 2019/20 er uansett spolert. Det samme er mye viktig trening.

– Målet for sesongen var å ta medalje i U23-VM og å begynne å ta verdenscuppoeng, i tillegg til å ha det morsomt i verdenscupen på hjemmebane i Minnesota. Nå må jeg sette meg nye mål og legge nye planer for å nå dem, sier hun.

Flyttet hjem til besteforeldrene

Det store målet er fortsatt OL. Første mulighet er Beijing i 2022.

– Det endrer seg ikke. Om noe, er jeg mer jeg bestemt enn noen gang på å jobbe hardt for å oppfylle drømmen, sier Halvorsen.

Skal hun klare det, handler det også om å lage økonomiske rammer for å kunne satse. Selv om Hannah Halvorsen er på det amerikanske utviklingslaget, må hun selv betale for reise og opphold på treningssamlinger.

De utgiftene forsvinner riktig nok når hun ikke kan delta på samlinger. Men også inntektsmulighetene forsvinner når hun ikke kan gjøre jobben som langrennsløper.

En del av løsningen ble å flyttet hjem til besteforeldrene i Truckee, California, slik at de kan ta seg av henne i første del av rehabiliteringsfasen. Derfra pendler hun til behandling i Park City, Utah, det amerikanske skilandslaget har sin base.

TRENING OG BEHANDLING: Det amerikanske skilandlslagets base i Park City blir også base for Hanna Halvorsens rehabilitering. Foto: Privat

Derfor har hun via sosiale medier oppfordret gavmilde følgere til å hjelpe. Lørdag arrangerer hun en innsamling hjemme i Truckee for å kunne finansiere veien tilbake til langrennssporten.

Responsen har ikke uteblitt.

– Jeg har fått massiv støtte fra hele skiverden. Skiløpere fra hele USA og andre land har ringt, tekstet, sendt brev og til og med pakker med forsyninger jeg bruker på daglig basis. Jeg føler at folk bryr seg og tror på meg, og det motiverer meg til å bli den beste langrennsløperen jeg kan bli, sier Halvorsen.

KARRIEREBESTE: Her i Dresden gikk Hannah halvorsen sitt beste verdenscuprenn til nå.

– Kan aldri ta en eneste dag for gitt

Blant dem som har bidratt til innsamlingen, er Jessica Diggins. Hun savner å ha Hannah Halvorsen som en del av laget.

– Hun er en som jobber hardt, men er også en av de morsomste menneskene jeg noen gang har møtt. Hun har en fantastisk sans for humor og har en evne til å se verden på en måte andre ikke gjør. Hun er dessuten veldig snill og en støttende lagkamerat, sier Diggins til NRK.

– Det som skjedde med Hannah er en påminnelse om at man aldri kan ta en eneste dag for gitt. Du vet aldri hva som kan skje, konstaterer en av de største Tour de Ski-favorittene.

For øvrig, og helt på siden: Om du som leser dette sitter og lurer på hva slags tilknytning Hannah Halvorsen har til Norge, bortsett fra at hun satser på den norske nasjonalsporten, så er dette forklaringen med hennes egne ord.

– Bestefar fortalte meg at jeg er 1/18 norsk og at det er derfra etternavnet mitt kommer, men jeg vet ingenting om mine forfedre. Jeg har to brødre som heter Bjorn og Sven, og jeg vokste opp med familieturer på ski, så mange i vår amerikanske familie kaller oss norske.