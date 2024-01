Diggins overlegen da de norske gikk seg inn i sammenlagtkampen

Ingen kunne gjøre noe med Jessie Diggins i årets første langrennskonkurranse for kvinnene.



Diggins gikk ut på den tredje Tour de Ski-etappen syv sekunder før de nærmeste konkurrentene. Men hun var overlegen og vant til slutt med 46 sekunder.



Til tross for at Diggins var overlegen, var det en stor opptur for de norske. Heidi Weng og Astrid Øyre Slind gikk i en stor gruppe som mot slutten av løpet hentet mange sekunder på konkurrentene.



På den siste runden gikk de to nordmennene seg helt inn i sammenlagtkampen i touren. Ingen kunne gjøre noe med Diggins, men Øyre Slind og Weng gikk i mål som nummer fem og seks, henholdsvis 49 og 51 sekunder bak Diggins.



Diggins leder da touren sammenlagt, men hele ni løpere er nå innenfor et minutt bak ledende Diggins.



– Jeg vil påstå at Heidi Weng er med i kampen om å vinne Tour de Ski sammenlagt nå, kommenterte Torgeir Bjørn.



Han får støtte av NRKs ekspert, Fredrik Aukland.



– Det er Heidi Weng og Astrid Øyre Slind vi må sette vår lit til. Kanskje først og fremst Heidi Weng. Vi må si at hun er på skuddhold til å vinne Tour de Ski, men Diggins er helt klart favoritten, sånn det er nå.