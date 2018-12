– Jeg blir virkelig lei meg, for det er på en måte den situasjonen jeg selv var i.

Diggins er tydelig preget når NRK videreforteller historien fra NIH-professor Jorunn Sundgot-Borgen om norske idrettstalenter som fyller lommene med småstein når de skal på vekta for å skjule at de har gått ned i vekt.

– Det er hjerteskjærende, fordi det handler ikke bare om et ønske om å være tynn. Når du har en faktisk spiseforstyrrelse, sitter det i hodet. Det er ingenting som heter «tynn nok», du føler deg aldri bra nok og du prøver alt du kan å være perfekt, beskriver hun.

Diggins vet hva hun snakker om. Da hun var i slutten av tenårene, led hun selv av en alvorlig spiseforstyrrelse.

Lenge holdt hun historien sin for seg selv.

– Veldig, veldig tøft

OL-gullet hun vant sammen med Kikkan Randall på lagsprinten i Pyeongchang i februar, skulle gi henne en uventet inngang til å fortelle.

For da det anerkjente sportsmagasinet ESPN ville ha henne i sitt årlige «Body Issue», måtte hun tenke seg nøye om. Til slutt fant hun ut at å stille opp helt avkledd ville være den ultimate testen på om hun endelig er helt komfortabel i sin egen kropp.

Samtidig bestemte hun seg for å skrive et blogginnlegg der hun fortalte om sykdommen.

– Etter OL-gullet innså jeg at jeg har en større plattform i USA, jeg har en stemme. Jeg følte det ville være feigt av meg å ikke fortelle, for det finnes unge gutter og jenter som selv sliter med spiseforstyrrelser, og som ser opp til meg. De har kanskje trodd at alt har vært perfekt for meg, at jeg har nådd toppen helt uten problemer. Men det var ikke sånn for meg. Jeg vil at folk skal se at selv om du har problemer, kan du komme ut på den andre siden og få det bra. Og det er ok å ikke være perfekt, sier Diggins.

På Beitostølen forteller hun NRK om sitt livs tøffeste kamp.

– Jeg var 18–19 år da jeg slet med en spiseforstyrrelse, og det var veldig, veldig tøft. Det er det tøffeste jeg har opplevd i hele mitt liv, og det var veldig alvorlig, forteller hun.

Oppsøkte hjelp

Blant annet var det vanskelig fordi det var tøft, nesten umulig, å snakke om.

– Nære venner, lagkamerater og familien var klar over det, men jeg snakket ikke åpent om det. Jeg skammet meg og det var flaut å ha en spiseforstyrrelse. Det føles som om folk ikke snakker om det innen sport, selv om det er veldig vanlig. Seks prosent har eller har hatt en spiseforstyrrelse, det er mange, og da burde det ikke være noe å skamme seg over, sier Diggins.

Selv erkjente hun til slutt at hun trengte hjelp, og oppsøkte organisasjonen «The Emily Program». Hun er nå ambassadør og har «The Emily Program»-merke på lua.

FRISK: Jessica Diggins mottok støtte fra «The Emily Program», som hun i dag bærer på lua som ambassadør. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

I to måneder gikk hun daglig til et senter drevet av organisasjonen for å få hjelp. Der møtte hun andre i samme situasjon – unge jenter som hadde utviklet et sykelig forhold til sin egen kropp.

– Jeg trengte profesjonell hjelp for å bli bedre. Så når jeg hører historier om unge som sliter, blir jeg virkelig trist, for jeg vet hvordan det føles å være i deres sko. Jeg håper inderlig de får hjelp, og at folk rundt dem – trenere, lagkamerater og foreldre – støtter, viser forståelse og anerkjenner at det er et problem som krever at noen griper inn, sier Diggins.

Responsen har vært massiv. Folk kommer til Diggins med sine egne historier.

Foreldre og trenere takker henne for at hun bidrar til å ufarliggjøre å snakke om spiseforstyrrelser.

Tok all tid og energi

Hun mener det er viktig at ikke problemet forties, at det ikke skal være et tabu.

Samtidig understreker 27-åringen at de som sliter heller ikke må presses til å dele sine historier offentlig.

– Hvis du sliter med en spiseforstyrrelse, vil du selvsagt ikke fortelle alle om det, fordi du jobber hardt med å bli frisk. For min egen del følte jeg at kampen mot spiseforstyrrelsen tok all min tid og energi. Jeg ville ikke at alle skulle lurer på hvordan jeg til enhver tid hadde det, sier den populære langrennsløperen fra Afton, Minnesota.

At det tok så lang tid før hun faktisk orket å snakke om det, forklarer hun slik:

– Du vil ikke være den tingen du er kjent for. Jeg ville ikke at folk skulle se på meg og tenke: «Det er den jenta med spiseforstyrrelser». Jeg ville at folk skulle se på meg og tenke: «Det er Jessie, hun er glad, hun elsker å gå på ski, særlig skøyting og stafetter og glitter». Jeg ville være en fullstendig person. Og når jeg forteller det nå, så innser jeg at jeg er en fullstendig person, dette er bare en liten del av hvem jeg er. Jeg føler meg ikke plassert i en trang boks.