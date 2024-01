Diggins falt stygt før superløpet: – Det friket meg ut

– Det friket meg ut, men jeg er OK og ødela heldigvis ikke noe utstyr, sier Jessie Diggins til NRK etter seieren på den tredje etappen av Tour de Ski.

Amerikaneren var overlegen og vant med over 45 sekunder på 20-kilometeren mandag, men rett før start utspilte det seg et drama for den amerikanske stjernen.

– Skled noen hundre meter

Helt på tampen av oppvarmingen skulle nemlig Diggins teste den raskeste utforkjøringa i løypa. Hun valgte sporet hun anså som det raskeste, der det var mest is. Det skulle hun kanskje ikke gjort.

– Jeg gikk fra å stå trygt på skiene til at den ene skien vred seg over. Jeg ramlet rundt noen ganger og skled noen hundre meter, sier Diggins.

UTSLITT: Jessie Diggins var helt utslitt etter løpet, men leder Tour de Ski med 45 sekunder. Foto: Terje Pedersen / NTB

Diggins kom seg likevel på beina og stilte til start. Hun gikk et kanonløp, til tross for at hun ikke torde å kjøre i den isete delen av løypa i selve løpet.

– Jeg tok ikke noen risikable sporvalg under løpet, jeg er glad jeg fant ut av noen ting før jeg startet. Jeg kjørte i den tregere snøen i rennet. Det var ikke den raskeste måten å kjøre ned bakken, men det var den tryggeste måten, sier Diggins.

Amerikaneren gikk forrykende fra start og leder nå touren klart sammenlagt. Men hun er spent på hvordan fallet kommet til å prege henne videre i touren.

– Det kan bli interessant å komme seg ut av senga i morgen, smiler Diggins.

– Hvor har du mest vondt?

– Overalt.

Mener Weng kan utfordre Diggins

Selv om Diggins nå har en god ledelse i sammendraget, og har erfaring med å vinne Tour de Ski fra før, trenger hun å være opp mot sitt beste også de neste dagene.

Bak henne jager nemlig flere nordmenn.

Astrid Øyre Slind og Heidi Weng startet over minuttet bak Diggins på dagens etappe, men hentet sekunder på den amerikanske stjernen mot slutten av løpet. De er nå nummer fem og seks, henholdsvis 49 og 51 sekunder bak amerikaneren.

NUMMER SEKS: Heidi Weng er nå nummer seks i sammendraget i Touren. Hun er kun fem sekunder bak andreplassen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er Heidi Weng og Astrid Øyre Slind vi må sette vår lit til. Kanskje først og fremst Heidi Weng. Vi må si at hun er på skuddhold til å vinne Tour de Ski, men Diggins er helt klart favoritten, sånn det er nå, mener NRKs ekspert, Fredrik Aukland.

Selv er Weng usikker på om hun kan være med å kjempe helt i toppen.

– Vi får nå se. Jeg er ekstremt glad for at jeg var i gruppe med Frida i dag for hun var veldig villig til å gjøre en jobb. Jeg var også villig til å gjøre en jobb, men jeg var ikke i form til det i dag. Jeg hadde mer enn nok med å holde følge, sier Weng.

Tirsdag er det hviledag i Tour de Ski, før løperne går sprint i Davos på onsdag.