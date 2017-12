Diddy sier han vil kjøpe NFL-laget Panthers

Diddy, som egentlig heter Sean Combs og som også er kjent som Puff Daddy, P. Diddy og Dirty Money, skriver at det er på tide med svarte eiere og mangfold i den amerikanske fotballigaen NFL.

CAROLINA PANTHERS: Diddy vil kjøpe Carolina Panthers fra North Carolina. Foto: Streeter Lecka / AFP

På tross av at to tredeler av spillerne i NFL er svarte, er det kun ett lag som eies av en person med minoritetsbakgrunn, Jacksonville Jaguars, som eies av Shahid Khan.

Etter at hiphopmogulen skrev meldingen på Twitter har den amerikanske fotballspilleren Colin Kaepernick og NBA-stjernen Steph Curry sagt at de vil være med.

Forbes Magazine anslår Diddy er god for 820 millioner amerikanske dollar. For et par måneder siden anslo samme magasin at fotballaget han ønsker å kjøpe var verdt nesten tre ganger så mye, 2,3 milliarder dollar.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Stille protest

Hundrevis av NFL-spillere, trenere og eiere har i høst sluttet seg til en lydløs protest mot Trumps krav om at klubbene må sparke spillere som ikke står oppreist når den amerikanske nasjonalsangen fremføres.

NFL-spillerne ble buet på i Dallas da de knelte under nasjonalsangen. Du trenger javascript for å se video. NFL-spillerne ble buet på i Dallas da de knelte under nasjonalsangen.

Protesten til de afroamerikanske spillerne i NFL ble startet av San Francisco 49ers' quarterback Colin Kaepernick i fjor da han satte seg ned under The Star Sprangled Banner.

Kaepernick sa han nektet å vise respekt for flagget til et land som undertrykker svarte og fargede mennesker.

Saken har samtidig blitt et slags korstog for Trump, som har sagt at protesten fra de amerikanske fotballklubbene ikke har noe å gjøre med rasisme å gjøre, og at fansen burde forlate kampene når spillerne kneler.