Ingebrigtsen og britiske Elliot Giles sto lenge og pratet i målområdet.

– Jeg sa han var litt «stang ut», sier Ingebrigtsen og ler.

Så svarer han på hva han ønsket å formidle til fartsholderen, som skulle bidra til å holde jevn fart til europeisk rekord på distansen:

– Jeg kom ganske bra i gang, men så kjente jeg vi var veldig kjapt på lyset og havnet over på det blå. Så ropte jeg «hei» og så justerte de veldig bra, sier Ingebrigtsen til NRK.

Underveis i løpet måtte Ingebrigtsen slippe en luke til harene.

– Da han kom tilbake til meg så rykket han og da fikk han to meter og var perfekt på lyset. Jeg hadde ikke beina til å ta det rykket i midten. Hadde jeg fått ryggen derfra hadde jeg vunnet, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen parkert på oppløpet - Se løpet her

– Litt latterlig

Til tross for kluss med fartsholderne innrømmer Ingebrigtsen at det hadde blitt vanskelig med rekord.

I Zürich fikk han drahjelp av to harer, og målet var å sette europarekord. Den satte han selv i Monaco 12. juli og var på 3:26,73.

– Du hadde ikke bein til rekord?

– Ja, jeg sa det i går. Jeg er litt overrasket over hvor bra det egentlig var. Jeg følte jeg våknet opp i dag morges enn jeg gjorde i dag før jeg tok flyet fra Sola. Det var akkurat greit nok til at det var et poeng å reise. Jeg satser på jeg restituerer bra de neste dagene og stiller bra i Brussel.

SKUFFET: Jakob Asserson Ingebrigtsen var ikke kjempefornøyd etter å ha blitt nummer to. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Likevel under 3.30. Hva sier det om basisnivået ditt?

– Det er litt latterlig. Det var lenge en magisk grense å springe under 3.30 og det er det fortsatt. Det å gjøre det gang etter gang er utrolig digg. Selv om jeg vet jeg må senke skuldrene og bli med i løpet. Så går det relativt bra, det er deilig.

Nettopp sykdommen har vært et stort tema før løpet i Zürich.

Tapte som i OL

Da haren gikk til siden med en runde igjen tok Ingebrigtsen teten, men med 100 meter igjen kom Yared Nuguse opp på siden og slo Ingebrigtsen i spurten.

– Det er en litt spakere Jakob Ingebrigtsen vi har sett i det siste. Han var nok litt preget av dette, sa Jann Post da Ingebrigtsen ble slått.

VANT: Yared Nuguse (USA) til venstre) gratuleres med seieren. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Også i OL ble han slått på oppløpet, men den gang brukte han mye krefter på å dra. Også i OL kom Nuguse forbi på slutten.

– Han er god til å henge, og så klarer han å holde det i gang. Det er vel mer det han gjør, når Jakob får litt brems fordi syren kommer krypende. Det er ikke noen fartsøkning fra Nuguse sin side, han holder det bare litt bedre i gang, sier NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

Neste uke er det Diamond League-finale i Brussel. Rodal håper Ingebrigtsen klarer å finne formen innen den tid.

– Vi får se om Jakob klarer å riste av seg ettervirkningene av sykdom og komme seg i rekordform igjen, sier Rodal.

Nordås: Kan ikke bli verre

Narve Gilje Nordås var aldri med i seierskampen, og ble til slutt nummer 12 med tiden 3:34.31. Han hadde håp om å komme seg under 3:30.

– Det er ikke akkurat et mål som står i stil med resultatet. Jeg åpnet kontrollert, og jeg kjenner jeg har noe å gå med. Men så akselererer jeg og så blir jeg pinne stiv. Det føles som jeg springer mine første 1500 meter i livet, sier Nordås til NRK.

– Hvorfor ble det sånn?

– Ikke godt å si, jeg har gjort alt jeg kan etter OL. Jeg har gjort det jeg skal og lagt ned en enorm innsats og får ingenting igjen for det.

– Drar du til Brussel?

– Jeg får bare gjøre det, det kan ikke bli verre enn dette i hvert fall.