– Vi må ha gode, ærlege diskusjonar no. Viss ikkje blir det veldig vanskeleg om fem år å samle inn pengar og bevare interessa for sporten, seier Devon Kershaw, tidlegare i verdsmeister i sprintstafett frå Holmenkollen.

På telefonen hans renn det inn med meldingar frå andre canadiarar som lurer på korleis den norske dominansen er mogleg. Skipensjonisten omtaler dei norske prestasjonane i verdscupen som «heilt sjuke» og «veldig imponerande». Men han er bekymra.

– På herresida er det ein fullstendig dominans som eg aldri har sett før. Du har aldri hatt så stor dominans som det er no, seier Kershaw, før han legg til:

– Det er ikkje Noregs problem, det er internasjonal langrenn sitt problem. Viss det held fram risikerer ein ikkje berre at det blir ein A-, B- eller C-idrett internasjonalt. Då blir det ein D-idrett.

VM-SUKSESS: Devon Kershaw og Alex Harvey tok VM-gullet på teamsprinten i Holmenkollen i 2011. Dei slo Noreg i kampen om gullet. Foto: DANIEL SANNUM LAUTEN / AFP

Vinnarane av dei fire første renna er norske: Johannes Høsflot Klæbo og Iver Tildheim Andersen. Verdscupleiaren heiter Pål Golberg. Rennet på Lillehammer fredag vart omtalt som Noregscup og NM. Emil Iversen fleipa med at det var «noregscup med lågare nivå» fordi berre tolv nordmenn stilte til start.

Ni av dei var blant dei ti beste.

Andrew Musgrave – som går for Røa og fekk norsk smørjehjelp – var einaste som hang med i toppen. Skotten enda som nummer fire. Sjølv reserven Henrik Dønnestad, som måtte ringjast inn frå langtur på Sjusjøen, vart nummer 15.

– Det er heilt, heilt sinnssjukt. Det Iver Tildheim Andersen gjorde i dag ... Han går det andre verdscuprennet sitt og så vinn han. Slik er nivået i norsk langrenn.

Kershaw meiner utviklinga har vore synleg over fleire år – og at det no må takast grep både frå dei mindre nasjonane og Det internasjonale ski- og brettsport-forbundet (FIS). Dei siste åra har stort sett handla om to nasjonar på herresida, spesielt i distanserenn. Noreg og Russland.

– Ikkje så flott for sporten

Når sistnemnde ikkje står på startstreken, blir det norsk storeslem.

– Dei andre nasjonane er langt unna der dei har vore. Eg meiner at når ein manglar Tyskland som var ekstremt sterke for 15 år sidan ... Og så manglar ein dei sterke distanseløparane som Pietro Piller Cottrer (Italia). Franskmennene slit litt. Du har ikkje lenger Vincent Vittoz. Maurice Manificat byrjar å bli gammal, fortel Kershaw, og held fram:

– Canada har lovande utøvarar, men er ikkje heilt der oppe. USA det same. Det ser veldig dårleg ut internasjonalt.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn er samd i at det ikkje er gunstig om dominansen får halde fram. Han meiner trenden er klar: Noreg dominerer mykje. Samtidig meiner han at det er lette faktorar som spelar inn denne sesongen:

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Russland er ute. Iivo Niskanen er framleis sjuk og svenskane bommar på skia i dag.

– Noreg dominerer ofte i starten av sesongen. Vi har sett like dominante norske lag ved enkelte tilfelle tidlegare, men vi vil nok sjå det oftare enn før. Det er ikkje gunstig viss han får halde på lenge, seier Bjørn, og trekkjer fram to døme:

Verdscupstarten i Kuopio i 2001/02-sesongen med åtte norske på dei åtte første plassane.

Åtte nordmenn blant dei ti beste i Oberstdorf i desember 1996.

– Det er flott for Noreg, men ikkje så flott for sporten. Vi skulle helst hatt fleire utlendingar oppi der. Eg er ikkje overraska, det er veldig høgt nivå i Noreg på herresida, seier Hans Christer Holund til NRK.

Den regjerande verdsmeisteren på 15 kilometer trur til liks med Bjørn at det vil jamne seg ut seinare i sesongen. Det same trur og håpar svenske William Poromaa, som enda på 11.-plass:

– Det er kjedeleg for meg som svenske å sjå at det er sånn. Men dei går fort, og i dag kjennest det ut som alt klaffar for dei. For vår del i dag så fungerer det ikkje heilt og då blir det stor forskjell, seier Poromaa til NRK.

SVENSK HÅP: William Poromaa. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Kershaw: – Deprimerande og interessant

Frykta til Kershaw er at den norske dominansen skal leie til uinteresserte, internasjonale sjåarar. Når prestasjonane glimrar med sitt fråvær i utlandet, forsvinn sponsorane og pengane. Då blir det ikkje mykje igjen til satsing.

– Tida har komme for at dei mindre laga må sjå seg i spegelen og sjå på moglegheitene for å samarbeide med samlingar, smørjing og slik. For det kan løfte heile nasjonar. Suksess avlar suksess. Dei yngre treng førebilete.

Han snakkar med innleving om temaet. Den tidlegare verdsmeisteren er openbert engasjert. Dersom avstanden mellom nordmennene og dei andre held fram på same nivå, trur han dei også vil miste trua.

– Viss ein blir knust år etter år etter år, så er ein plutseleg i ein situasjon der mange trur at dei ikkje lenger kan konkurrere. Det er urovekkjande på herresida. Det som er litt deprimerande og interessant: Pengane er viktig, men du kan ikkje tape trua på at du faktisk kan få det til.

BRAUT REKKJA: Federico Pellegrino (til venstre) saman med verdscupleiar Pål Golberg etter det tredje rennet i Ruka førre helg. Pellegrino tok tredjeplassen bak Johannes Høsflot Klæbo og Golberg på 20 kilometer jaktstart i fri teknikk. Han er ein av kandidatane til å klatre opp på pallen i sprinten laurdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Så langt har berre éin utlending, italienske Federico Pellegrino, stått på sigerspallen i Ruka og Lillehammer. Han er blant favorittane til å klare det igjen når det skal sprintast på Birkebeineren skistadion laurdag morgon.

PS! TV 2 viser renna frå Lillehammer, medan NRK Sport har radiosendingane. Prologen startar 09.30. Finaleheata blir innleidde 12.00.