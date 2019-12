Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det lukter flybensin, eller hva?

Stine Bredal Oftedal har akkurat satt seg ned ved bordet der det holdes offisiell pressekonferanse, titter bort på landslagssjefen og rynker på nesa.

Norge har spilt alle sine kamper i svømmehallen, «Aqua Dome», i VM så langt, men de neste to kampene går i arenaen «Park Dome» litt utenfor sentrum av Kumamoto.

Heller ikke det er opprinnelig en håndballhall, men en gedigen flerbrukshall med telttak – som japanerne bruker til idrett når det regner.

NY HALL: Landslagssjef Thorir Hergeirsson og Stine Bredal Oftedal i finalehallen Park Dome. Laget droppet halltrening her dagen før semifinalen. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Fra kaldt til varmt

Og det har bydd på flere problemer for både arrangøren og Det internasjonale håndballforbundet (IHF). For de første dagene var det fryktelig kaldt i arenaen hvor gruppe D spilte sine kamper. Seks grader ble det målt på det minste, og flere ga tydelig uttrykk for at forholdene var uholdbare.

STERK LUKT: Det skal mye diesel til for å varme opp Park Dome. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

For å få varmet opp den store hallen ble en rekke dieselaggregater hentet inn. Varmen kom, men det gjorde også diesellukta. Dagen før Norge spiller semifinale mot Spania ble store bensintanker trillet inn i hallen, for å sikre at varmen holder.

– Litt lukt er det, men jeg synes ikke det er så ille heller. Dette skal vi stå bra i, mener Stine Bredal Oftedal, som hadde hørt at hallen skulle være kald.

– Det er litt som en flyplass, slår først Thorir Hergeirsson fast.

– Kjempefin hall. Du har den lufta du har. Jeg tror ingen vil tenke på det. Å ta det vi får er en del av gamet, og det man ikke får gjort noe med er det ikke noe vits å bruke energi på. Jeg har tro på at de prøver å gjøre det best mulig her, legger han til.

Norge valgte å avstå fra treningstiden de ble tildelt i kamphallen, for å gi spillerne mer fri før fredagens kamp.

STOR: I Park Dome i Kumamoto spilles finalekampene i VM. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ba dem skru av

Da Russland og Montenegro møttes tidligere i uka, var det nærmest røyklagt i starten av kampen. Lufta var også da trykkende, med sterk dieseleim.

– Jeg ba dem stenge av aggregatet ved benken, for der behøver man det ikke. Jeg synes det er bedre at det er kaldt enn at det lukter diesel, sier Russlands trener Ambros Martín til NRK.

– Det luktet fryktelig diesel, men det er ingen som tenker på det når man spiller håndball, sier Montenegro-sjef Per Johansson, som foretrakk det fremfor kald hall.

Det var ingen arenasjef eller noen fra arrangøren til stede i hallen for å uttale seg om utfordringene torsdag formiddag, lokal tid. NRK har rettet en henvendelse til IHF, men foreløpig ikke fått svar på hva de mener om forholdene i finalehallen.