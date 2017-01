Dette venter Ødegaard i Heerenveen

– Dette er en klubb som passer Ødegaard ekstremt bra, mener NRK-ekspert Tom Nordlie.

Tirsdag formiddag er det klart for pressekonferanse i lokalene til den nederlandske klubben Heerenveen. Temaet er ifølge klubbens nettsider det norske supertalentet Martin Ødegaard.

Et låneopphold har ligget i kortene denne sesongen. Drammenseren har fått lite spilletid for Real Madrids A-lag etter overgangen fra Strømsgodset i 2015 – og gigantklubben har ønsket å matche nordmannen på høyest mulig nivå.

Etter mye frem og tilbake falt valget på Heerenveen – en anerkjent klubb som kjemper helt i toppen av æresdivisjonen.

BLIR LAGKOMPISER: Morten Thorsby får norsk lagkompis. Foto: Olaf Kraak / AFP

Men hva venter 18-åringen i den nederlandske klubben?

Blir yngst på et svært ungt lag

Ødegaard blir på ingen måte det eneste unge talentet i Heerenveen. Han blir yngst, men klubben har en gjennomsnittsalder på 23,1 år. I den siste kampen var det kun tre i startoppstillingen over 25 år.

– Ødegaard kommer til en klubb som er kjent med norske spillere og som er vant til å spille en type fotball som passer han bra. Fotballen der er teknisk god, og de er vant til å satse på unge spillere, sier Nordlie til NRK.

En rekke norske spillere har vært i klubben. I dag finner vi Morten Thorsby i A-stallen og Dennis Johnsen på ungdomslaget.

Thorsby mener æresdivisjonen passer bra for unge, tekniske spillere.

– Den nederlandske ligaen er en bra liga. Det er mindre fysikk enn i England og de aller største ligaene, men det er lettere å komme seg inn som ung. De er ekstremt villige til å bruke unge spillere, sier Thorsby til NTB.

TIDLIGERE STJERNE: Heerenveen har både hatt store verdenstjerner og norske profiler i klubben. Her er Klaas Jan Huntelaar og Daniel Berg Hestad. Foto: Fred Ernst / AP

Blir blant de største profilene

Heerenveen ligger på en sterk fjerdeplass i ligaen etter 17 spilte kamper, men laget er på ingen måte stjernespekket.

Dermed blir Ødegaard etter alt å dømme lagets største profil – sammen med blant andre svenske Sam Larsson som den siste tiden har blitt linket til Ajax.

Storavisa De Telegraaf virker nesten forbløffet over at Heerenveen har klart å lokke nordmannen til klubben.

– SC Heerenveen står bak det største stuntet på overgangsmarkedet denne vinteren, skriver De Telegraaf i en artikkel om låneoppholdet.

– Opptatt av spisskompetanse

Til tross for at klubben kanskje mangler de helt store stjernene, mener Morten Thorsby at klubben er svært profesjonell.

– Det er tett personlig oppfølging. De er flinke på det. De vet hvilke knapper man skal trykke på og de er veldig opptatt av spisskompetanse. De vil finne ut hva du er bra på. Jeg har vært veldig fornøyd, sier Thorsby til NTB.

Men får Ødegaard en plass i startoppstillingen fra første stund? Tom Nordlie mener dét er et «must» for nordmannen.

– Det blir særdeles viktig at han får spilletid. Treneren kan nok ikke love spilletid, men de låner ikke en spiller sånn at han skal sitte på benken. Han må levere – og skulle han ikke spille fast er det selvsagt et steg tilbake, sier Nordlie.