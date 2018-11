Dette tjente Johaug under dopingdommen

Therese Johaug hadde sitt første hele år uten konkurranse siden dopingdommen i 2017, men til tross for det tjente langrennsstjerna i overkant av 3.2 millioner kroner.

Det er en oppgang på 100.000 kroner fra året før. I 2016 hadde hun nemlig en skattbar inntekt på 3,1 millioner kroner.

I september 2016 ble hun dopingtestet utenfor konkurranse, og avga en positiv dopingprøve. Utestengelsen av Johaug trådte i kraft fra 18. oktober. Dermed er 2017 hennes første fulle år uten konkurranse.

Minsket formue

Til sammenligning tjente hun 4,7 millioner kroner tilbake i 2015 da hun forrige gang hadde et helt år med konkurranser. Det inkluderer penger fra skiforbundet, premiepenger og alt som følger med det å være aktiv landslagsutøver.

De siste årene har Johaug startet opp som forretningskvinne, med hennes eget klesmerke, og hatt god suksess med det.

Johaug står også som eier av Setra AS ifølge proff.no, og har alle aksjene i selskape. Driftsresultatet for Setra AS var 3.652.000 kroner, som for øvrig er over en dobling fra året før.

I tillegg har Johaugs formue vokst med rundt ti millioner hvert år siden 2014. Da var den på 28,5 millioner, mens den hadde økt til 36,9 millioner i 2015. Året etter hadde den steget til 48,6 millioner.

Tallene for i fjor viser at den har sunket det siste året inn i 2017. Nå står hun nemlig bokført med en formue på rundt 36,6 millioner, noe som blant annet kan skyldes kjøpet av en «drømmevilla» som skal ha kostet 18,8 millioner kroner ifølge DN.

Northug går ned i inntekt

Også Petter Northug jr. har hatt et år med lite konkurranser og uten noe særlig med premiepenger i fjor. Likevel har skistjernen tjent 5,5 millioner. Det er 200.000 kroner ned fra året før, der han tjente 5,7 millioner. Formuen hans har derimot økt med rundt 2 millioner, til en samlet formue på i overkant av 18 millioner kroner.

NED: Petter Northug har gått marginalt ned i inntekt i 2017. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Northug har hatt sponsoravtaler med både Coop, som har støttet han i satsingen, og den kontroversielle Red Bull-avtalen, som har skapt mye konflikt mellom han og landslagsledelsen.

Heidi Weng hadde også et godt inntektsår. 6,4 millioner tjente den blide Enebakk-jenta, noe som er i toppen av hele idretts-Norge. Formuen hennes er på litt over 5,1 millioner kroner.

Johannes Høsflot Klæbo har fått en real oppsving etter suksessen forrige sesong. I kalenderåret 2017 tjente stjerneskuddet 968.000 kroner. Det er verdt å nevne at mye av hans suksess skjedde i 2018, som flere verdenscupseiere, verdenscupseieren sammenlagt og OL-gullene. I tillegg var ikke sponsorverdien like stor i 2017, som det den er i år. Dermed vil det være nærliggende å tro at de tallene kan øke når skattelistene fra 2018 slippes neste år.

Av de andre store langrennsprofilene tjente Martin Johnsrud Sundby 3,35 millioner kroner mer enn i 2016, der han tjente nesten 2,4 millioner kroner. Det er en voldsom økning, og kan forklares med et godt sportslig år på slutten av 2016-sesongen og starten av 2017-sesongen. Formuen hans har økt fra 10,8 millioner til 11,1 millioner.