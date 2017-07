Dette tallet vekker oppsikt: – Det er ekstremt lavt

Slik har det gått for Norge i åpningskampene i fotball-EM kvinner etter at gruppespill ble innført for 20 år siden (endelig plassering i parentes):

* 1997: Danmark 5-0 (utslått i gruppespillet).

* 2001: Frankrike 3-0 (til semifinale, men avhengig av hjelp fra andre lag for å nå dit etter tap for Danmark i siste gruppekamp).

* 2005: Tyskland 0-1 (sølv etter nytt tap for Tyskland i finalen).

* 2009: Tyskland 0-4 (bronse etter nytt tap for Tyskland i semifinalen).

* 2013: Island 1-1 (sølv, 0-1-tap for Tyskland i finalen etter å ha misset to straffespark. Slo for øvrig Tyskland i gruppespillet).

* Slik endte det etter tap i åpningskampen i VM eller OL:

* 1991 (VM): Kina 0-4 (sølv etter 1-2-tap for USA i finalen)

* 2000 (OL): USA 0-2 (gull etter 3-2-seier over USA i finalen)

* For øvrig er seier i åpningskampen intet hinder for suksess. Norges aller mest overlegne tittel, VM-triumfen i 1995, ble innledet med 8-0-seier over Nigeria, EM-titlene i 1987 og 1993 med henholdsvis 2-0 over Italia og 1-0 over Danmark.

Kilde: NTB.