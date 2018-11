For åtte år siden ble den norske snøbrettkjøreren Torstein Horgmo historisk da han var verdens første til å lande trikset «triple cork». Det vil si tre saltoer samtidig som man roterer sidelengs.

Tirsdag skjedde det snøbrettmiljøet har ventet på siden den gang: østerrikske Anna Gasser ble tidenes første kvinne til å lande nettopp triple cork.

– Det er helt sinnssykt. Hun åpner pandoras eske og viser at nå er alt mulig. Samtidig beviser hun at det ikke er mer enn det mentale som skiller jentene fra gutta, sier NRKs snøbrettekspert Jonas Greve.

Han får støtte av NRK-ekspert Tom Hovde.

– Hun har satt en ny standard, dette er den nye målestokken.

Inspirerer Norendal

VENNINNER: Silje Norendal (t.h.) på pallen sammen med Anna Gasser (i midten) og finske Enni Rukajärvi etter verdenscuprennet i Sierra Nevada i fjor. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Det var under et fotooppdrag i Stubai at den 27 år gamle snøbrettkjøreren hadde gode forhold og gjennomførte en perfekt triple cork.

– Vi er jo gode venner, så jeg visste at det er et av triksene hun ønsket å lære seg før X Games i Aspen. Men at det kommer allerede nå overrasker meg, sier Norges beste kvinnelige snøbrettkjører, Silje Norendal.

– Jeg klarer ikke sette meg inn i hvordan jeg skal komme dit engang, men jeg blir jo veldig inspirert til å prøve og holde følge, fortsetter hun.

To av de norske landslagskjørerne, Marcus Kleveland og Mons Røisland, var i bakken da Gasser gjorde trikset og sendte liveoppdateringer hjem til Norendal.

– Det var helt sjukt, alle som så det var i sjokk! Jeg hadde aldri trodd at en dame skulle klare en triple cork med tanke på nivået for et par år siden, sier Kleveland som selv landet trikset som 13-åring.

Var på landslaget i turn

PRISVINNENDE: Anna Gasser vant ESPYS-prisen for årets kvinnelige actionsportutøver i fjor. Foto: Jordan Strauss / AP

Gasser ble nylig kåret til årets kvinnelige utøver i Østerrike sammen med alpinist Marcel Hirscher som ble årets mannlige. Hun fikk prisen for andre året på rad, og har en stjernestatus i Østerrike de norske snøbrettkjørerne bare kan drømme om.

27-åring vant sitt første OL-gull i Big Air-konkurransen i Pyeongchang og er en av verdens aller beste i disiplinen.

– Det skjedde veldig mye på jentesiden i fjor. Anna var jo første kvinne som landet en backside double cork, og nå er hun første kvinne som lander en triple cork, så det blir vanskelig å slå henne i år, innrømmer venninne Norendal.

Hovde forteller at Gasser tidligere har vært på det østerrikske landslaget i turn, og at det har gitt henne en enormt god kroppsbeherskelse.

– Men så handler det veldig mye om å tørre og ikke bare å klare. Det er små marginer for at ting kan gå galt, så jeg har stor respekt for det Gasser har klart å gjøre på brettet sitt.

– Hun har fått hele snøbrettverden til å stoppe opp. Så gjelder det å se om hun klarer å sette trikset i konkurranse, sier Greve.