Dette står på spill for Johaug

Samtidig som Johaug og teamet hennes har kjempet for frifinnelse, har Det internasjonale skiforbundet (Fis) argumentert for at langrennsstjernens straff skal bli så streng at hun mister OL.

I over fem måneder har Johaug ventet på dommen, tirsdag kommer den og her er en oversikt over hva som står på spill for 29-åringen fra Dalsbygda:

Frifinnelse eller mindre enn 12 måneder

Johaug har vært utestengt i litt over ti måneder, det vil si at hun kan konkurrere umiddelbart dersom straffen blir ti måneder eller mindre.

Minstestraffen for anabole steroider er 12 måneder, men idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner tror CAS-dommerne kan ha vurdert denne saken uten å ha tatt hensyn til det.

IDRETTSJURIST: Gunnar Martin Kjenner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– 12 måneder er satt for at nasjonale forbund ikke skal favorisere egne utøvere, men her er alle enige om hvordan Johaug fikk i seg stoffet og at det ikke er prestasjonsfremmende.

– Derfor kan det hende dommerne ser på den strenge Wada-regelen som urimelig i denne saken, og da kan utestengelsen bli mindre enn 12 måneder, sier han.

12 måneder

Men det er få eksperter som tror på en mildere straff i CAS.

Skulle Johaug likevel få én måned reduksjon og bli stående med minstestraffen på 12 måneder kan hun også da trene med landslaget allerede tirsdag.

Årsaken er at hun kan trene med landslaget to måneder før utestengelsen er over (se forklaring under).

ADVOKATEN: Christian Hjort (t.v.) er Therese Johaugs norske advokat. Her er de sammen under høringen i CAS i juni. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

13 måneder

Dette er dommen hun fikk av domsutvalget i Norges idrettsforbund og med den er Johaug ferdig med utestengelsen 18. november.

Hun vil rekke hele verdenscupsesongen, men gå glipp av den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen.

Ifølge landslagssjef Vidar Løfshus får altså Johaug trene med landslaget de to siste månedene av utestengelsen.

– Dommen blir nedskrevet med to måneder. Hun kan ikke konkurrere på 13 måneder, men hun kan delta på samling etter 11 måneder. Da vil hun være sammen med oss en gang ute i september, sa Løfshus til NRK i vinter.

14 måneder

Johaug rekker OL, men mister verdifull konkurransetrening. Forskjellen på 12 og 14 måneder er stor for Johaug.

– Får jeg 12 måneder kan jeg konkurrere på Beitostølen, men blir det 14 måneder, mister jeg hele forsesongen og oppladningen til OL, sa Johaug under høringen i Norge.

LES SAKEN: Johaug utestengt i 13 måneder: – Føles feil

VM-GULL: Tirsdagens dom fra CAS vil gi svaret på når langrennspublikumet får se Therese Johaug slik igjen. Her er hun i Holmenkollen i 2011 på vei mot VM-gull på tremila. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

15 måneder

Dette er smertegrensen. Therese Johaug får konkurrere igjen 18. januar og rekker akkurat OL.

Men de eneste relevante verdenscuprennene hun får testet seg i er to ti-kilometere, i henholdsvis Planica 21. januar (klassisk) og i Seefeld (fristil) uka etter.

Terminliste langrenn 2017/2018 Ekspandér faktaboks 17. - 19. nov: Beitosprinten, nasjonal sesongåpning.

24. - 26. nov: Ruka (Finland), verdenscupåpning

2. - 3. des: Lillehammer, v-cup

9. - 10. des: Davos (Sveits), v-cup

16. - 17. des: Toblach (Italia), v-cup

30. des - 7. jan: Tour de Ski, v-cup

13. - 14. jan: Dresden (Tyskland), v-cup

20. - 21. jan: Planica (Slovenia), v-cup

27. - 28. jan: Seefeld (Østerrike), v-cup

9. - 25. feb: Pyeongchang (Sør-Korea), OL

3. - 4. mar: Lahti (Finland), v-cup

7. mar: Drammen, v-cup

10. - 11. mar: Holmenkollen, v-cup

16. - 18. mar: Falun (Sverige), verdenscup-avslutning

Kilde: Norges Skiforbund

16 måneder

OL ryker.

Utestengelsen er ferdig 18. februar, midt under mesterskapet i Pyeongchang og dagen etter langrennskvinnenes OL-stafett.

Johaug har hele tiden vært tydelig på at det vil være en gedigen nedtur å miste OL. 29-åringen har fortsatt ikke vunnet et individuelt OL-gull.

17 måneder eller mer

Mister hele sesongen.

Verdenscupen avsluttes i Falun (18. mars) samtidig som dommen er sonet ferdig hvis Johaug blir utstengt i 17 måneder.

Om det blir 17, 18 eller 22 måneder har ikke så stor sportslig betydning for Johaug.