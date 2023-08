Dette sparket viser den ekstreme endringen

– Det er en rivende utvikling, ting går veldig mye fortere, konstaterer NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp

Mange har snakket om utviklingen i kvinnefotballen. Publikumsrekorder, inntektsrekorder og overgangsrekorder har stått i kø de siste årene.

Men kanskje har den største utviklingen skjedd ute på banen.

– Når jeg sitter på tribunen og ser kampene, synes jeg de er særdeles underholdende. Du ser et høyt nivå på spillet, teknisk prestasjon og fysisk prestasjon, sier Jill Ellis til NRK.

FIFA-TOPP: Jill Ellis er leder for FIFAs «Technical Study Group». Foto: AP

56-åringen vet hva hun snakker om. Hun er tidligere landslagstrener for USA og har ført nasjonen til gull to ganger. Den meritterte ex-treneren leder nå arbeidet med å samle inn data fra kampene i VM.

Det skal blant annet gi svar på hvordan utviklingen av nivået siden forrige mesterskap i 2019 har gått.

– Vi ser høyere kvalitet på spillet, keeperspillet har blitt bedre og den defensive organiseringen. Alt dette gjør at tallene peker i riktig retning, sier Ellis.

Raskere, sterkere, bedre

Tilbake i straffesparkkonkurransen er England-stjernen Chloe Kelly framme ved krittmerket og skyter ballen knallhardt mot mål. Nigerias målvakt er borti den, men skuddet er så hardt at hun ikke klarer å stoppe ballen.

Og målingene viser at det har en hastighet på vanvittige 110,79 kilometer i timen. Det er ny rekord i VM.

SE REKORD-SPARKET: Chloe Kelly satte ny VM-rekord med dette straffesparket. Du trenger javascript for å se video. SE REKORD-SPARKET: Chloe Kelly satte ny VM-rekord med dette straffesparket.

Men det kan også måle seg med mennenes kraft. I Premier League forrige sesong vant West Ham-spilleren Saïd Benrahma prisen for Premier Leagues mest kraftfulle scoring forrige sesong fra utenfor 16-meteren - et skudd som hadde en gjennomsnittshastighet på 107,2 kilometer i timen.

Kellys skudd er et typisk bilde på framgangen i internasjonal kvinnefotball. Etter hvert VM lager FIFA en rapport, og den viser at fra 2015 til 2019 har utviklingen gått i rekordfart.

Tempoet er blitt mye høyere og spillerne løper lengre distanser med høy intensitet.

Med toppfart løp spillerne nesten 30 prosent lengre i 2019 enn i 2015. FIFAs definisjon på toppfart er en hastighet på mer enn 23 km/t.

Og i den høye farten klarte også spillerne å gjøre mye mer med ballen enn før. På de fire årene hadde antall ballbehandlinger i toppfart økt med 24 prosent.

En tidsreise i fart

Hege Riise står og ser på et videoklipp på mobilen. Dagens landslagstrener ble VM-helt i 1995. Vi reiser 28 år tilbake i tid for å se målet hun scoret mot Tyskland i finalen.

På tampen av første omgang slår Riise en tunnel, drar seg forbi en tysk spiller og setter ballen i mål. Sett med 2023-øyne går det sakte.

Fra årets VM finner vi fram et annet mål mot Tyskland, scoret av Colombias Linda Caicedo. Både tempo og ferdighetsnivå er betydelig høyere.

Se selv og sammenlign de to målene:

SE VIDEO: Hege Riises scoring for Norge mot Tyskland-VM i 1995. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Hege Riises scoring for Norge mot Tyskland-VM i 1995.

SE VIDEO: Linda Caicedos mål for Colombia mot Tyskland i årets VM. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Linda Caicedos mål for Colombia mot Tyskland i årets VM.

Norges landslagssjef har vært tett på både norsk og internasjonal fotball etter VM-bragden i 1995.

– Jeg tror sånn taktisk sett, så var vi veldig gode på den tida. Fysisk sett var vi bra. Men tempomessig og ferdighetsmessig, så er kvinnefotballen på et annet nivå i dag, sier Riise.

Presset øker

Også taktisk har spillet endret seg. UEFA gjør tekniske analyser under hvert EM. Fjorårets rapport fra 2022 viste en oppsiktsvekkende forandring fra EM i 2017:

Ballen gjenvinnes nå mye høyere oppe på banen. Presset har forflyttet seg betydelig lenger oppover på motstanderens banehalvdel. Spillernes fysiske nivå er nå så høyt at laget kan spille lenge med høyt press.

– Mange «wow-øyeblikk»

I fire uker har fotballverdenen vært vitne til et underholdende og intenst VM med mange flere sensasjoner. Den ene store nasjonen etter den andre har blitt slått ut av antatt svakere motstandere.

Jill Eliis slår fast at gapet mellom nasjonene er blitt mye mindre.

– I VM har vi sett gigantene falle: Tyskland, USA, de tradisjonelle supermaktene, de er ikke blant de åtte beste lagene. Så det viser definitivt at det er jevnere mellom nasjonene.

Den tøffe konkurransen gleder den tidligere landslagssjefens fotballhjerte.

– Det som har gledet meg mest er at nasjonene som debuterer i VM har gjort det veldig bra. Så det store bildet er at idretten vokser i verdenssammenheng. Vi ser Marokko, Portugal, alle disse nye lagene som kommer. De møter ikke bare opp, de kommer hit og konkurrerer.

EKSPERT: Carl-Erik Torp, NRKs fotballekspert. Foto: Julia Marie Naglestad

Carl-Erik Torp har forteller at han tidvis har sittet med store øyne i kommentatorboksen.

– Jeg mener at det VM-et som vi er i nå er det morsomste VM-et på kvinnesiden noensinne, sier han og legger til:

– Vi har hatt Jamaica videre fra gruppespillet, vi har hatt Marokko som har slått ut Tyskland. Det har vært så mange sånne wow-øyeblikk og fantastiske øyeblikk med tanke på kvinnefotballen på verdensbasis i forhold til rekruttering, i forhold til omdømme, i forhold til interesse som har vært helt fantastisk.

Rettelse: NRK skrev først at Kellys mål var mer kraftfullt enn noe mål i Premier League forrige sesong, hvor Saïd Benhrama var den nærmeste med 107,2 kilometer i timen. Det riktige er at Benhrama vant prisen for det mest kraftfulle målet fra utenfor 16-meteren.