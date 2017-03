Dette skjer i VM fredag

Det nærmer seg slutten for VM i Lahti. Fredag er tredje siste konkurransedag.

Dette står på programmet fredag:

12.30: 4x10 km stafett, menn.

15.00: Kombinert lagsprint, langrenn.

Sjekk den fullstendige sendeplanen her

Langrennsguttas gulljakt

I stafett er Norge regjerende mester for menn fra Falun i 2015. Foreløpig er det ikke blitt gull til de norske langrennsgutta mennene i 2017.

På stafetten er det gode muligheter for et sterkt norsk lag. Didrik Tønseth går åpningsetappen før Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby skal ut i løypen. Finn-Hågen Krogh er Norges ankermann. Det er han Norge må stole på i en eventuell gullspurt.

– Jeg vet at Finn-Hågen er en av de aller skarpeste i verden på avslutning, sa landslagstrener Tor-Arne Hetland til NRK.

AU: Petter Northug har ikke tro på Norges ankermann. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Det er forventet at Finland, Russland og Sverige blir de fremste utfordrerne til Norge. Sami Jauhojärvi, Lari Lehtonen, Matti Heikkinen og Iivo Niskanen går for Finland, mens Andrej Larkov, Aleksandr Bessmertnykh, Aleksej Tsjervotkin og Sergej Ustjugov går for Russland.

Erkerivalen Sverige stiller med Daniel Richardsson, Johan Olsson, Marcus Hellner og Calle Halfvarsson.

– Au ...

Slik reagerte Petter Northug på at Halfvarsson skal gå siste etappe. Trønderen tror ikke svensken vil ha noe som helst sjanse mot Krogh.

Moan revansje?

Det er en revansjelysten Magnus Moan som stiller til start på lagsprinten i kombinert sammen med Magnus Krog. Moan var veldig skuffet etter onsdagens renn, men har fått tilbake gnisten inn til fredagens løp.

GULL: Blir det gull nummer fire på Johannes Rydzek på lagsprinten? Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Landslagssjef Kristian Hammer tok ut de Moan og Krog på grunn av hopprestasjonene onsdag og potensialet i sporet.

De to navnebrødrene jakter på Norges andre kombinertmedalje.

– Tyskland er en soleklar favoritt, bak der er det mer åpent, det er mange nasjoner som kan være med å kjempe om medaljene, sa Hammer.

Eric Frenzel og Johannes Rydzek jakter på Tysklands fjerde kombinertgull i dette mesterskapet. Rydzek har tatt to individuelle gull pluss laggullet.