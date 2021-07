Ny smittetopp i Tokyo bekymrer

Mindre enn tre uker før OL har Tokyo sitt høyeste antall koronatilfeller siden midten av mai. Det skaper usikkerhet.

920 personer ble onsdag registrert smittet av koronaviruset i den japanske hovedstaden. Det er det høyeste nivået siden 13. mai. Da var dagstallet på 1010 smittede.

Den nye smittetoppen skaper hodebry for OL. Arrangørene har lenge blitt utsatt for kritikk for sin holdning til viruset.

Tokyo er i delvis unntakstilstand fram til 11. juli på grunn av tidligere koronautbrudd, og nå skal regjeringen vurdere å forlenge denne perioden med en måned. Det vil i så fall vare under OL.

Arrangørene er sikre på at de olympiske sommerlekene vil gå trygt for seg. (NTB)