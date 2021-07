Hodebry for Barcelona

Sergio Agüero, Memphis Depay og Eric García er alle meldt klare for Barcelona. Det til tross for at klubben ikke kan signere dem helt ennå.

Nå kommer det imidlertid fram at ingen av de tre stjernene kan signere for Barcelona helt ennå. Klubben har, ifølge blant andre Goal.com, overskredet La Ligas strenge lønnstak.

Selv om alle stjernene har kommet gratis til Barcelona, kan de altså ikke skrive under, og med det ta imot lønn fra klubben.

På toppen av det hele er klubben også i kontraktsforhandlinger med Lionel Messi. Det er ventet at Messi skriver under på en ny kontrakt med barndomsklubben, men han kommer nok også til å koste klubben i lønnsutgifter.

Det er dermed snakk om at både Miralem Pjanic, Samuel Umtiti og Philippe Coutinho er på vei ut dørene på Nou Camp.