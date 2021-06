Dagens kamper

18.00: England – Tyskland (TV 2)

21.00: Sverige – Ukraina (NRK1)

Dagens snakkiser

Uten tvil EM-exiten til Frankrike. De som gikk og la seg på stillingen 3-1 til Frankrike, våknet nok til et lite sjokk tirsdag. De var favoritter til å vinne dette mesterskapet, så hva gikk galt? Det blir det store temaet i Frankrike og EM for øvrig.

Storkampen mellom England og Tyskland. Får Gareth Southgate og England endelig sin revansj?

Sverige har en gylden mulighet til å ta seg til kvartfinale, med Emil Forsberg og Alexander Isak som de store profilene. Fortsetter storformen til de to stjernene?

Spania tok seg videre til kvartfinale mandag kveld, men for et utrolig selvmål de bydde på mot Kroatia! Det må da være blant EM-historiens aller verste?

England – Tyskland

Et klassisk oppgjør som ofte byr på drama. Mange vil nok huske da lagene møttes i VM 2010, da England røk ut etter at Frank Lampards scoring ble underkjent. Ballen traff tverrliggeren og gikk over streken, men dommerne fikk ikke med seg dette. Scoringen ville betydd utlikning til 2-2, men i stedet vant tyskerne 4–1 til slutt.

For Southgate vil nok straffesparkkonkurransen i EM 1996 være i bakhodet. Det var den nåværende England-sjefen som endte som syndebukk da han bommet på engelskmennenes sjette straffe i semifinalen på hjemmebane.

– Spillerne kjenner sikkert ikke mye på det. Men det kan være personlig rev, men de andre er sikkert ikke preget. Men det kan gå til straffe, så historien kan plutselig gjenta seg, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Tyskerne har for øvrig vært litt opp og ned så langt i mesterskapet. De imponerte mot Portugal da de vant 4-2, men det ble poengtap mot både Frankrike og Ungarn.

England har kanskje ikke blomstret offensivt så langt, men de har holdt nullen i alle kampene. Bookmakerne holder Southgates menn som knepne favoritter.

Ekspertens dom:

– Det er en klassiker av en kamp. England mot Tyskland er noe av det største vi får i EM, uansett når det skjer i sluttspillet. Spesielt når man ser på historikk på og utenfor banen, sier Torp.

– Det er en åpen kamp, som jeg vil si at England er litt favoritter, fordi kampen spilles på Wembley. Men jeg er spent på hvordan de angriper kampen. Når man ser Tyskland mot Portugal, så vet vi hva tyskerne kan komme med, men vi har også sett hva som skal til for å stoppe dem, mener Torp.

Sverige – Ukraina

Våre svenske naboer presterer også i dette mesterskapet. De tok poeng mot Spania med nød og neppe, men mot Slovakia og Polen kom de seirende ut og toppet gruppen.

Spillere som Emil Forsberg og Alexander Isak har blitt hyllet, og deres gode form kan bli avgjørende i kveld.

Det betyr at de nå møter Ukraina. De tok seg videre som nummer tre i sin gruppe, og de er laget i åttedelsfinalene som stiller svakest når det kommer til poeng og målforskjell.

Sverige blir regnet som favoritt til å vinne oppgjøret, og de vil i så fall møte enten England eller Tyskland i kvartfinalen.

Ekspertens dom:

– Sverige er favoritter. Ukraina har vært veldig ustabile, selv om de har vært sjarmerende i perioder. Sverige har vært bunnsolide og gjort jobben i gruppespillet. De møter en helt annen motstander i dag, og de er det siste laget som ble beste treer. Jeg ser for meg Sverige kan skape en del, for Ukraina har vært veldig svake defensivt, sier Torp.

Han mener at Forsberg og Isak må sannsynligvis ha en god dag for at de skal gå videre.

– Det må de. Det er helt avgjørende at det klaffer. Ellers blir det nok trygt og stabilt defensivt for svenskene. For Ukraina, så er det Yarmolenko som må være god for dem om de skal klare det, sier Torp.