Dette skjer i fotball-EM i dag: Tyrkisk trøbbel og nye EM-sveiser

Ny jobb etter utestengelsen

Den tidligere Uefa-presidenten Michel Platini blir den franske representanten i den internasjonale fotballspillerforeningen FIFPro fra og med november.

Platini ble ilagt en karantene fra all fotball fra 2015 til 2019 og er fortsatt under etterforskning av påtalemyndigheten i Sveits. Likevel er han nå klar for ny toppjobb innenfor fotballen.

– Dette gjør meg veldig glad, sier Platini i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP. (NTB)