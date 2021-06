Belgisk seier ga svensk EM-jubel

Belgias 2-0-seier over Finland i EM betyr at Sverige er klar for åttedelsfinale allerede før siste gruppekamp. Svenskene møter Polen i sin siste gruppekamp onsdag, men det oppgjøret blir ikke lenger et være eller ikke være i turneringen for «söta bror». Det sørget Østerrike og Belgia for mandag. Sverige blir nemlig dårligst nummer tre i gruppe E, og med fire poeng etter to kamper plasserer det blågule mannskapet seg uansett foran Ukraina og Finland på treertabellen.