Retzius fikk OL-plass

Friidrettstroppen til Tokyo ble lørdag komplettert med fire utøvere: Martin Roe (10-kamp), Narve Gilje Nordås (5000 meter), Line Kloster (400 meter hekk) og Lene Retzius (stavsprang). Det betyr at Olympiatoppen velger å sende alle som er formelt kvalifisert til lekene i Japan.

Kvalifiseringssystemet til Det internasjonale friidrettsforbundet er todelt: Alle som klarer et spesifikt krav er kvalifisert for OL, riktig nok med forbehold om at hver nasjon maksimalt kan ha tre utøvere i en øvelse. Resten av deltakerlistene fylles opp ut fra verdensrankingen.

Nordås, Kloster og Retzius kommer inn fordi de har klatret på rankingen de siste ukene. Retzius kvalifiserte seg faktisk først da en bedre rangert utøver denne uka trakk seg fra OL-deltakelse.

Totalt reiser 15 norske friidrettsutøvere til OL, etter at Henrik Ingebrigtsen har meldt forfall på grunn av skade.

– Nå er troppen omtrent på den størrelsen vi hadde sett for oss. Jeg hadde håper på 16 deltakere, maks 18, sier sportssjef Erlend Slokvik, som mener Norge har fire-fem medaljekandidater i OL. De største gullhåpene er Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen.