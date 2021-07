Dagens kamper

Smeller det igjen? Sveits og Spania gikk seirende ut av de to åttedelsfinalene som skapte en av fotballhistoriens mest underholdende kvelder. Sveits kom mirakuløst tilbake og vant straffesparkkonkurransen mot Frankrike, mens Spania til slutt vant 5–3 over Kroatia etter ekstraomganger.

Det er fortsatt store spørsmålstegn rundt både Kevin de Bruyne og kaptein Eden Hazard. Duoen ble skadet under oppgjøret mot Portugal, og Roberto Martínez opplyste torsdag kveld at de venter til siste minutt for å se om stjernene blir klare, ifølge Sky Sports.

Her blir De Bruyne taklet

Sveits – Spania

Mange er vel fortsatt andpustne etter de forrykende åttedelsfinalene.

Alt er naturlig nok en bonus for Sveits, som nå er klare for sin første kvartfinale i et mesterskap.

Men seieren over de regjerende verdensmesterne gir håp.

EUFORISK: Granit Xhaka sammen med Sveits-trener Vladimir Petkovic. Foto: Daniel Mihailescu / AP

«Det blir vanskelig, men vi drømmer nå», uttalte Sveits-kaptein Granit Xhaka.

Igjen er det et fjell som må bestiges. Sveitserne har bare vunnet én kamp på 22 forsøk mot Spania, men samtidig ble det 1–1 i nasjonsligaen i fjor høst. Da misset Sergio Ramos på to (!) straffespark.

Nå har Spania fått fart på det offensive maskineriet med ti scorede mål på de to siste EM-kampene.

Ekspertens dom:

– Spania er favoritt, men Sveits har slått Frankrike. Sveits har spillere både offensivt og defensivt som kan overraske igjen, sier NRK-ekspert Melissa Wiik-Kovács.

Belgia – Italia

Hvordan skal Belgia åpne det italienske forsvaret hvis Kevin De Bruyne og Eden Hazard må stå over? Det har nok vært Roberto Martínez' største hodebry i oppkjøringen.

SUKSESS: Roberto Mancini. Foto: Ben Stansall / AP

Italia har fortsatt ikke sluppet inn mål i ordinær tid siden 1-1-kampen mot Nederland 14. oktober 2020.

Italia er for første gang ubeseiret på 31 kamper, og Roberto Mancinis menn tar med seg bøtter av selvtillit til kampen mot verdenseneren.

Belgia har kun vunnet én gang mot Italia i en tellende kamp, men det var til gjengjeld i nettopp kvartfinalen i 1972-EM. Får belgierne en reprise?

Ekspertens dom:

– Hvis De Bruyne og Hazard er ute, så tror jeg det kan vippe det i Italias favør. Hvis de er med enten fra start eller benk, så kan de avgjøre det for Belgia, sier Wiik-Kovács.