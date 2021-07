Dette roret borret seg inn i OL-håpets lår: – En traumatisk skade

– Jeg vet ikke hvordan Martine klarte å fullføre den regattaen, sier Nicholas Fadler Martinsen.

Han ser bort på Mortensen mens han tenker tilbake på regattaen på Lanzarote.

De hadde gjennomført flere måneder med vintertrening ved den spanske øya som ligger vest for Afrika.

Der hadde de trent med de beste seilerne i verden, og lagt grunnlaget for klare OL-kravet.

Dette var den eneste regattaen før OL, og deres eneste sjanse til å kvalifisere seg til lekene. Tre uker før regattaen skjedde det som ikke skulle skje.

Begge seilerne er festet i et tynt tau i en krok, som de kaller trapes. Foto: Christian Dehlie Lokøy / NRK

– Det var en helt vanlig treningsøkt, og vi seilet med tre andre båter. Helt vanlige forhold, og ikke spesielt mye vind, mimrer Mortensen.

Martinsen og Mortensen kjenner hverandre ut og inn. De bor sammen, har pusset opp huset de bor i nå sammen, og har studert sammen.

Samboerne seiler på en nacra-17. En rask katamaran som kommer opp i en fart på 30 knop, eller rundt 55 km/t.

De begge er festet i en trapes med en krok som gjør at de henger fast i båten når de henger på utsiden.

– Jeg trodde jeg hadde hooket meg inn riktig, men det hadde jeg ikke. Så jeg falt i vannet og ble truffet av roret, og kutta meg dypt i låret, forteller Mortensen.

Seilerne har allerede på seg mye beskyttelsesutstyr for å hindre at slike ulykker skjer. Men Martine traff roret akkurat imellom to polstringer, rett under hofta.

Kun tre uker før de skulle konkurrere for å kvalifisere seg til OL måtte Mortensen inn på sykehuset og sy flere sting.

Kuttet var så dypt at det hadde kommet ned i muskelen. Hun har ikke ønsket å dele bilder av skaden med omverdenen ennå.

Traumatisk skade

Det var i det hele tatt usikkert om paret kunne delta på regattaen. Men to dager før regattaen startet fikk de klarsignal av fysioterapeuten.

– Jeg har jo vært heldig i uhellet, for det var ingen viktige ting som nerver eller slikt om ble kuttet over. Det ble lappet sammen og jeg kunne gå igjen etterpå. Vi ventet nervøst på MR-bildene, men heldigvis var de gode. Så dagen før regattaen startet hoppet vi i båten,

Det var på et slikt ror Mortensen skadet seg stygt Foto: Terje Haugnes / NRK

forteller Mortensen.

Seileparet ble nummer ni i Lanzarote, og klarte OL-kravet som var å bli blant de tolv beste.

– Vi har hørt fra helsepersonell som har sett på skaden i ettertid at de ikke skjønner hvordan vi klarte å fullføre regattaen. Ikke bare fullførte vi den, men vi klarte jo å innfri kravene som er helt fantastisk. I tillegg var det kanskje noen av de vanskeligste forholdene vi har konkurrert i. Det var mye vind og store bølger, sier Martinsen.

– Det var en traumatisk skade. Det har vært veldig utfordrende i ettertid. Men jeg har hatt god hjelp rundt meg, og nå føler jeg at jeg er en bedre idrettsutøver enn det jeg var, smiler Mortensen

Den lange veien til lekene

Seiling har de begge drevet med siden de var små. I 2013 bestemte de seg for å satse sammen.

Da dro de rett fra fabrikken i Nederland til Spania helt alene for å trene. De var med på alle regattaer de kunne finne, i tilfelle det var mye vind og store bølger. Det fikk de ikke trent på, fordi det er for farlig å trene i mye vind uten følgebåt.

Samboerne har blitt bedre på å legge vekk seilepraten hjemme. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Vi føler det har gått opp og ned, men trenden har vært oppover. Så har vi alltid prøvd å finne de små elementene vi kan jobbe med. Hva som var bra, og hva som ikke var bra. De små lysglimtene har hele tiden drevet oss fremover nå i syv år, sier Martinsen.

Nacra-17 var for første gang på OL-programmet i 2016, og lekene i Tokyo blir seilernes første.

– Vi ser frem til den opplevelsen og lærdommen vi får ut av OL. Om vi klarer topp ti skal vi være veldig fornøyde, avslutter Martinsen.