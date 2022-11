Dette ritualet gjentek handballjentene 768 gangar (!) før kamp

På fleire område er oppvarmingsrituala til dei norske handballjentene lik oppvarminga til laget som står på motsett banehalvdel.

Dei byrjar med å jogge litt, for seg sjølv eller saman med medspelarar, sprette litt ball og få i gang kroppen.

Så kastar dei ball til kvarandre, to og to, med stadig større avstand mellom seg og medspelaren, før dei stiller opp på ei rekkje og kombinerer kasting av ball med små sprintar.

Så varmar dei opp målvaktene, og sine eigne skotarmar, før dei etter kvart går inn i garderoben.

Men det som skil det norske landslaget frå andre er kor ivrige dei er på å dele ut «high fives» til kvarandre. Kvar gang dei passerer ei lagvenninne skal det klaskast neve.

NRKs journalist forsøkte å telje under oppvarminga i møtet med Sverige, og landa på 768 «high fives».

136: I tillegg til 768 high fives under oppvarminga, gjer handballjentene ytterlegare 136 neveklask ved innmarsj. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Høyrest ekstremt ut

Det er heller ikkje tilfeldig at det blir delt ut så mange klapp.

– Det er nokre skrivne og uskrivne ord med tanke på kva dei har definert som viktig på og utanfor bana, og dette er ein av dei tinga. Det handlar om å oppmuntre, backe opp og coache kvarandre i medgang og motgang og skape ein stemning, forklarar landslagstrenar Thorir Hergeirsson.

– Det ser kanskje rart ut, men det skapar ei kjensle av å vere saman i det, slik at ein ikkje berre blir løpande i sitt eige hovud, seier kaptein Stine Bredal Oftedal.

Men at talet på «high fives» var på vel over 700 hadde ikkje spelarane sjølv trudd.

– Ne-heh-ei! Eg hadde lagt med på kanskje ein sjudel av det eller noko. Det høyrest ekstremt ut, seier Oftedal.

– Kanskje 50? spør Silje Solberg Østhassel når ho blir spurt om å gjette.

– Vi hadde sikkert klart oss med 500 også, men eg synest det er fint. Vi er på kvarandre på oppvarming og det treng vi, seier Emilie Hegh Arntzen.

Psykologisk gevinst

Ved sida av å gire kvarandre opp, så har dette kampritualet andre gevinstar.

Professor i idrettspsykologi ved NIH Anne Marte Pensgaard seier at forsking viser at slike handlingar kan vere nyttige, for laget sjølv, og ovanfor motstandaren.

– Det skapar samhald, du kommuniserer tettare som lag. Det kan gi meir sjølvtillit og tru, så det er ein fin ting å gjere. Og så er det sikkert skilnadar innanfor laget om kva som er for lite eller for mange «high fives», men det er i alle fall veldig mykje betre med for mange enn for få, seier ho.

NERVAR: Denne typen kontakt kan også hjelpe på nervane før store kampar. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ho legg også til at dersom ein kjenner på nervar før ein kamp, så vil slike ritual gjere at ein kan få nervøsiteten på avstand ved å gjere noko konkret.

– Det kan definitivt påverke motstandaren også. Dersom motparten ser meir sjølvsikre ut, kanskje meir sjølvsikre ut enn dei eigentleg kjenner seg, så vil det påverke deg.

Og dei norske spelarane er ikkje i tvil om at det gir ein liten fordel.

– Det gir litt nærleik, vi viser kvarandre at vi er klare. Det har blitt ein greie i laget vårt. Eg visste ikkje at vi gjorde det så mykje, men det gir litt ekstra, seier Solberg Østhassel.

På onsdag skal det på ny klaskast nevar, når Noreg møter Danmark i den siste kampen i mellomrunda. Kampen kan du høyre på NRK Sport frå 20:15.