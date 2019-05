Dette laget fortjener ikke mesterligaspill 

Det er ikke lett å vite hva som må ha gått gjennom hodet til Ole Gunnar Solskjær i løpet av fadesen mot Huddersfield, men lite av det kan ha vært positivt.

Så svake var Manchester United at han må ha ønsket seg flere enn de tre byttene han kunne gjøre.

Selv om United tok ett poeng, var dette på mange måter verre enn mange av de nylige tapene. Her hadde United én siste sjanse til å nå topp fire. De møtte Huddersfield, et historisk svakt lag som allerede hadde rykket ned.

Ole Gunnar Solskjær var tydelig på at søndagens resultat, og sesongen i sin helhet, hverken er bra nok eller Manchester United verdig. Foto: Peter Powell / Reuters

Og likevel klarte ikke United å vinne. Man fortjener ikke mesterligaspill med slike prestasjoner. Kampen var et passende punktum for et mareritt av en sesong.

Den satte også tonen for en sommer hvor Solskjær har en enorm jobb å gjøre.

Gåten Pogba

Om Solskjær kan ta noe positivt fra denne perioden – hvor United har vunnet to av 11 kamper – så er det at han har fått sett hvem som bør forlate klubben.

– Det er en sjanse for at dere har sett det siste av noen av disse spillerne, sa Solskjær i dag.

Mye må avklares. Bakerst har David de Gea fortsatt ikke skrevet ny kontrakt. I forsvaret har man sett hvorfor José Mourinho ønsket en ny midtstopper i fjor. På midtbanen begynner flere av spillerne å bli gamle. Noen av dem forventes å dra i sommer.

Paul Pogba gjemte ansiktet i skuffelse etter uavgjort mot Huddersfield søndag. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Den store stjernen, Paul Pogba, forblir en gåte av en spiller; et symbol på hvordan United varierer mellom det geniale og det håpløse.

Profilen på topp, Romelu Lukaku, sier at han ikke vet hvor han spiller neste sesong.

Fremtiden til disse nøkkelspillerne må avklares før Solskjær kan bygge opp laget. Alle avgjørelser rundt spillerne som skal ut, bør tas så snart som mulig.

Deretter må Solskjær finne ut av hva som har skjedd med dem som er ment å være en del av fremtiden.

Blanke ark

Marcus Rashford står med ti mål denne sesongen. Det er under halvparten av ligaens toppscorer, Mohamed Salah. Foto: Peter Powell / Reuters

Det er tross alt ikke bare Pogba og Lukaku som har sluppet seg ned de siste månedene. Unggutter som Marcus Rashford og Anthony Martial virker ugjenkjennelige fra spillerne som herjet da Solskjær kom inn døren i desember.

De sliter med touchet. De treffer ikke mål. De spiller med et kroppsspråk som oser av frustrasjon og oppgitthet.

At Rashford sklei idet han skulle sende United i ledelsen i andre omgang søndag, oppsummerte situasjonen.

Mye av problemet er åpenbart mentalt, for Solskjær vet at disse spillerne er bedre. Han vet at United er bedre. Det så han da han vant sine første åtte kamper. Det er klart at Mourinho hadde et poeng da han sa at noen av spillere bryr seg mer om klubben enn andre.

Det er også tydelig at problemene går langt dypere enn at Solskjær kan fikse dem med litt offensiv fotball og et smil, slik det så ut i starten av året.

United trenger en helt ny mentalitet og dynamikk. De må starte med blanke ark.

Viktig sommer

Dette øker kravene til Solskjær, for jobben er langt større enn den så ut til for noen måneder siden. United har ennå ikke ansatt en direktør som kan bestemme den sportslige strategien.

Ed Woodward har fått rollen som en fungerende sportsdirektør i Manchester United. Foto: Peter Powell / Reuters

Innen det skjer, er det opp til Solskjær og visepresident Ed Woodward å gjøre endringene som skal til.

Fansen vil håpe at Woodward har lært av tidligere feil. Det Solskjær trenger nå, er spillere med sterke holdninger som virkelig ønsker å være en del av prosjektet. Han trenger unge talenter med energi og pågangsmot.

Han trenger klarhet fra spillerne med usikker fremtid.

Han trenger et styre med forhandlingsevner og teft på markedet, slik at United ikke fortsetter å betale mer i overganger og lønninger enn det rivalene gjør.

Og han trenger tid. For om det er én ting som er sikkert på Old Trafford om dagen, så er det at veien tilbake toppen er fryktelig lang.