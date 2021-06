Dette klistremerket gjer at Galan blir ein betre toppidrettsutøvar

Stormet banen med regnbueflagg

En tilskuer løp ut på banen med et regnbueflagg i begge hendene da den ungarske nasjonalsangen runget over stadion før oppgjøret mot Tyskland. Banestormeren ble til slutt «taklet» og tatt hånd om av sikkerhetsvakter. Det ble en svært spesiell opptakt til kampen etter at Uefa sa nei til Münchens ønske om å lyse opp stadion med regnbuefarger for å vise støtte til LHBT-samfunnet. Avgjørelsen har vakt sterke reaksjoner.