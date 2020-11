Dette kan være begynnelsen på slutten

Det finnes ulike typer tap i fotball. Noen koster tre poeng, andre koster deg jobben.

For Ole Gunnar Solskjær kan fadesen mot Istanbul Başakşehir onsdag bli en av de sistnevnte.

Varsellampene lyser nå. Isolert sett gir sesongstarten til Manchester United grunn til bekymring, om ikke nødvendigvis et umiddelbart trenerbytte.

Problemet til Solskjær er at United vet at en av verdens beste trenere – og den mest passende kandidaten til akkurat denne klubben – står klar til å ta over.

Mauricio Pochettino er arbeidsledig. Han er motivert, uthvilt og ønsker jobben.

Og han vil ikke være tilgjengelig for alltid.

Har lagt grunnlaget

Derfor er det ikke rart at presset på Solskjær plutselig har blitt så stort.

Selv om Pochettino har vært i kulissene i ett år nå, har Ed Woodward og United-ledelsen støttet Solskjær. Et nytt trenerbytte ville vært ydmykende for et styre som har fått sterk kritikk – og det fortjent – for manglende sportslig kompetanse.

Men nå har de hatt Solskjær i to år. Og sesongstarten har vært svak nok til at et bytte kan forsvares.

Mauricio Pochettino har gått ett år uten trenerjobb siden han fikk sparken av Tottenham forrige høst. Hele tiden har han blitt linket til storklubber. Foto: Andrew Boyers / Reuters

Dette var tross alt sesongen hvor United skulle gå fra en gjenoppbygging av stallen til å utfordre de beste. Solskjær hadde forbedret den interne kulturen, fått ut de eldre spillerne og hentet inn friskt blod. Fase én var komplett.

United er bedre nå enn da Solskjær erstattet José Mourinho i desember 2018. Uten tvil.

Men slikt hjelper lite om Solskjær ikke makter å bygge videre på dette grunnlaget. Stabiliteten som skal til for å vinne store titler, er fortsatt fraværende.

Det er dette som er så kritisk.

Står fast

Kun i to perioder under Solskjær har United regelmessig spilt som er topplag. Én var i starten av fjoråret, da han nettopp hadde tatt over. Den andre var mot slutten av forrige sesong.

Fra starten av februar og ut sesongen tok United flest poeng av samtlige lag i ligaen. Det tydet på at kvaliteten var der og at Solskjær kunne lede laget mot toppen.

Men nå har laget stagnert igjen. Det at United ikke hadde en skikkelig sesongoppkjøring, kan ikke lenger forklare tapene. Og selv om Woodward somlet på overgangsmarkedet i sommer, har Solskjær en stall som er kapabel til langt mer enn den leverer.

Noen vil hevde at reaksjonene på Uniteds resultater er hysteriske. For litt mer enn to uker siden vant de borte mot Paris Saint-Germain, et lag som nådde mesterligafinalen i august. Onsdag forrige uke slo de Leipzig 5–0 hjemme.

Den dagen virket Solskjær som et geni. Så tapte United hjemme mot Arsenal.

Og så kom smellen i Tyrkia.

Manchester United tapte 1–2 mot Istanbul Basaksehir etter svakt forsvarsspill. Foto: Murad Sezer / Reuters

Slike svingninger har fått Solskjærs kritikere til å peke på hans mest åpenbare svakhet: At han ikke klarer å regissere et klart angrepsmønster for å bryte ned lag som ligger lavt.

Uniteds fotrappe spisser fikk boltre seg mot PSG og Leipzig, to hovedsakelig offensive lag. Det hjalp spesielt at United scoret det første målet i begge kamper. Men så fort de lå under mot Arsenal og Istanbul, virket de rådville.

I vår løste Bruno Fernandes mye av dette problemet. Men når den geniale playmakeren ikke er på sitt beste, står United for ofte fast.

Dette har ført til en mangel på stabilitet som gjør det umulig å vinne store titler. I stedet ligger United på 15. plass i ligaen med syv poeng på seks kamper.

Da er det ikke rart at treneren må besvare spørsmål om sin fremtid.

Komikvelden

Spesielt ikke når man tar med måten United tapte på i Tyrkia. Mot Arsenal var det en jevn kamp hvor en feil av Paul Pogba ble avgjørende.

Mot Istanbul kunne noen av høydepunktene vært tilsatt sirkusmusikk.

Det første målet, hvor Uniteds bakre firer står langt inne på motstanderens halvdel og veteranen Demba Ba løper gjennom og scorer, ville vært flaut selv for et bedriftslag.

Når slike skrekkscenarioer kombineres med tapet mot Arsenal, den målløse hjemmekampen mot Chelsea og kollapsene mot Tottenham (1–6) og Crystal Palace (1–3), begynner de mørke skyene å samle seg over Solskjær.

Og som om stormen ikke virket truende nok fra før, besøkte Pochettino studioet til Sky Sports mandag kveld.

Den karismatiske argentineren kunne ikke timet visitten bedre. Han dukket opp mellom tapene mot Arsenal og Istanbul, en periode hvor spekulasjonene rundt Solskjær vokste. Selvsagt vet han at han er favoritt til jobben.

– Jeg er full av energi. Jeg har lyst til å vende tilbake til fotballen. Jeg venter bare på det rette øyeblikket, sa Pochettino.

Da United så tapte i Istanbul, begynte alle å prate om Pochettino. Torsdag skrev avisen Manchester Evening News at United har kontaktet ham om jobben.

Den nye Fergie

Om det er sant, er vanskelig å si utenfra. Andre medier skriver at United ikke har kontaktet ham. Omtrent alle rapporterer at United ikke har lyst til å sparke Solskjær.

Men Solskjær må dra en helt spesiell kanin opp av hatten om noe annet skal skje. Pochettino er ikke bare en av verdens beste; han har basert sin lederstil på sitt idol, Alex Ferguson, med offensiv fotball og stor tillit til unge spillere.

Du finner ikke en aktiv trener som ligner mer på Ferguson.

Du finner heller ikke en trener som passer United bedre akkurat nå.

Woodward har få grunner igjen til å vente. Andre klubber kan fort snuse på Pochettino. I Manchester City er Pep Guardiola inne i sitt siste år av kontrakten. Barcelona skal snart velge ny president. Og ingen vet hvor lenge Juventus vil beholde Andrea Pirlo.

Visepresident Ed Woodward er mannen som bestemmer Solskjærs framtid. Foto: Oli Scarff / AFP

Dessuten vil få klandre Woodward om han gjør et bytte nå. Hadde United sparket Solskjær i fjor, ville det sett ut som nok en feil ansettelse av styret.

Men om de kaster ham ut før jul, kan Woodward si at Solskjær snudde skuta og styrket stallen. Han kan si: Vi valgte ham, han gjorde en god jobb, men det er på tide med et bytte.

På alle de tre punktene vil Woodward ha rett.

Farlig landslagspause

Lørdagens kamp borte mot Everton fremstår nå som en fallgruve for Solskjær. En ny smell vil gi tre tap på rad og en tabellposisjon like over nedrykk.

Deretter kommer landslagspausen, en periode på to uker hvor pressen har lite å skrive om og hvor spekulasjonene sitter løst.

Vil Solskjær overleve denne stormen? Det ville vært typisk ham å plutselig slå til med en storseier, for han har en evne til å hente seg inn når det blåser som verst. Men det er dette som er blitt problemet for United: De vet aldri helt hva de får.

Selv etter to år med Solskjær kan United fint vinne 3–0 mot Everton, eller se ut som et bedriftslag igjen.

Og for en klubb med så store forventninger kan det ikke fortsette slik.