Dette kan bli den nye Kollen: Vil ha folkefest på sommaren

– Eg har gått her og drøymt om plasthopping mange gonger. Det hadde vore heilt konge, seier verdscupvinnar Granerud og ser ut over det grå unnarennet som ligg der i dag.

Holmenkollen er med sine rundt ein millionar besøkande ein av Noregs mest besøkte turistattraksjonar. Men den blir berre nytta til det den er bygd for, nemleg skihopping, nokon få månader om vinteren.

FOLKEFEST: Hoppsjef Clas Brede Bråthen drøymer om folkefest i Holmenkollen på Sankthans. Foto: Frode Søreide

No vil hoppmiljøet lage ein ny folkefest i nasjonalanlegget med internasjonal hoppkonkurranse på Sankthanskvelden kombinert med konsertar.

– Det trur eg hadde gjort at vi endeleg kan ta tilbake rolla som verdas beste ski og hoppnasjon, seier sportssjef Clas Brede Bråthen til NRK og legg til:

– Det kjem til å gi turistane ei langt større oppleving. I tillegg til å sjå dette byggverket, får dei sjå at det blir brukt av dei det er bygd for, nemleg skihopparar. Det vil generere ei heilt annan interesse for hoppsporten.

Har få storbakkar

I tillegg vil heilårsbruk ha stor betydning for dei som driv med hopping, understrekar verdscupvinnar Granerud.

Granåsen i Trondheim er stengt og under rehabilitering, og det er i dag berre OL-bakken på Lillehammer som i dag kan nyttast til hopping i stor bakke sommarstid.

PLAST: Verdscupvinnar Halvor Egner Granerud har lenge drøymt om å hoppe mot verdseliten sommarstid i Holmenkollen. Foto: Frode Søreide / NRK

– Det er jo det mest moderne hoppanlegget i Noreg og gir oss enormt betre mogelegheit til å førebu oss mot dei bakkane vi møter internasjonalt. Og så vil det vere bra for rekrutteringa. Sjølv om Midstuen er fin, så er Holmenkollen kulare, seier Granerud.

Kostar 30 millionar kroner

Prislappen for å legge plast i kollen er på 30 millionar kroner. Sidan dette er eit nasjonalanlegg kan staten dekke inntil halvparten av kostnadane. Dei resterande 15 millionane vil hoppmiljøet hente inn privat.

– Det er nok ein veldig lav pris i forhold til dei inntektene dette vil genererer med tanke på at plasten har ei levetid på 30 år. Eg trur man kan hente inn den investeringa på to til tre år, seier Bråthen.

Det er Oslo kommune som eig anlegget. Planane var at det skulle blitt lagt plast i bakken, då den vart bygd ny til VM på ski i 2011. Ein stor kostnadssmell gjorde at plast den gang vart ofra.

POSITIV: Kommunen er positive til initiativet frå hoppmiljøet. Foto: Andreas Molland / NRK

Byråd for kultur, idrett og frivillig innsats i Oslo kommune, Omar Samy Gamal, seier plastdekke ikkje er prioritert frå kommunen si side.

– Men dersom det er private krefter som ønsker å få til dette så er det spanande, så vi sjå korleis vi i praksis kan få til eit sånt samarbeid.

Han understrekar at han alt har hatt møte med hoppmiljøet og at dei har ein god dialog.

Sist Noreg arrangerte sommar-grand-prix var i Trondheim i 1997. Den gong fann 18.000 trønderar vegen til Granåsen.

I Holmenkollen er det 22.000 sitteplassar og potensial til å samle 50.000 tilskodarar.