Dette fungerer ikke, Uefa!

EM i Tyskland skulle være en drøm, og det startet som et mesterskap som overgikk alle våre drømmer.

Det ble nærmest bøttet inn mål i første runde av gruppespillet. Spektakulære mål og lekent spill er det vi husker fra den første uka. Men noe har skjedd.

Lekenheten og viljen til å ta risiko har forsvunnet ute på banen. Vi så det allerede i runde to av gruppespillet.

Da var Nederland og Frankrike satt opp mot hverandre. De spilte til manges overraskelse 0–0. Men vi så tidlig at ingen ville risikere noe som helst for å vinne den kampen.

KJEDET SEG?: Kylian Mbappè hadde ingen grunn til å legge alt i potten for å gå videre fra gruppespillet da Frankrike møtte Polen, mener NRKs kommentatorduo. Foto: Bernadett Szabo / Reuters

For tredje gang spilles Europamesterskapet i fotball med hele 24 lag. Det vil si at nær halvparten av de 55 fullverdige medlemmene i Uefa får delta i sommerens fotballfest.

Fram til 1992 deltok kun 8 lag i sluttspillet og i årene mellom 1996 til 2012 var antallet 16. VM-sluttspillet har siden 1998 hatt 32 lag med.

Felles for disse tallene er at det delt på fire gir et antall grupper som gjør det enkelt å lage et cupspill der kun de to beste lagene fra hver gruppe går videre.

Med 24 lag er det mye verre. I EM går de to beste fra hver gruppe videre, samt fire av seks treere. Det svekker dessverre lysten til å score mål utover i gruppespillet. 36 kamper brukes til å slå ut bare åtte lag. Da mener vi at de fleste har mer å tape enn å vinne.

KUNNE GÅ FOR 0-0: Denne danske gjengen ble nummer to i sin gruppe etter å ha spilt 0–0 mot Serbia. Det var en kamp de neppe trengte å gå for seieren i. Foto: Antonio Calanni / AP

Historien fra de siste års EM- og VM-sluttspill i årene 1986 til 1994 viser klart at fire poeng etter to runder sender deg videre til cupspillet. Med uavgjort visste både Frankrike og Nederland at de var videre før den siste kampen.

Dermed var ingen av lagene spesielt interessert å risikere noe for å få med seg alle tre poengene. Det måtte bli 0–0.

I siste runde fikk vi hele tre målløse kamper til. Verken Belgia, Slovenia eller Danmark hadde noen som helst grunn til å prøve for hardt å vinne sin kamp. De møtte lag som også hadde i tankene at uavgjort kunne være et brukbart resultat.

Spenningen levde, men om du ikke så disse kampene, gikk du ikke glipp av noe som helst.

16 DET MAGISKE TALLET: Det mener Carl-Erik Torp og Andreas Stabrun Smith er det ideelle tallet for deltakerland i EM. De er kritiske til 24 lag, som Tyskland-EM startet med. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

EM-formatet må endres. Og det så fort som mulig. Alternativene er å redusere sluttspillet til 16 lag, eller øke til 32. Det blir enten en eliteturnering med de beste i Europa, eller en turnering der over halvparten av landene får delta.

Tribunefesten i Tyskland hadde klart åtte nasjoner og tolv kamper til. Likevel er 16 kanskje det beste tallet.

Uansett vil fotballen bli bedre. Flere lag må på offensiven. For ingen kan føle seg trygge etter to kamper, om de ikke har vunnet begge. Vi tror på mer festfotball med et slikt format.

Og det er det vi vil ha.