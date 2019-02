Dette er Svindals største øyeblikk

Lund Svindal har to OL-gull og fem VM-gull. Totalt står han med tolv medaljer i OL og VM. I tillegg har han vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger.

Lørdag klokken 12:30 kjører 36-åringen sitt aller siste renn som aktiv utøver.

Svindal ønsker ikke rangere høydepunktene fra karrieren, men han har trukket frem prestasjonene han selv setter høyest.

Fakta om Aksel Lund Svindal Ekspandér faktaboks * Alder: 36 år (født 26. desember 1982) * Klubb: Nero * Debut i verdenscupen: 28. oktober 2001 * Meritter, OL: 2 gull (super-G 2010, utfor 2018), 1 sølv (utfor 2010), 1 bronse (storslalåm 2010) * VM: 5 gull (utfor og storslalåm 2007, superkombinasjon 2009 og 2011, utfor 2013), 1 sølv (kombinasjon 2005), 2 bronse (super-G 2009 og 2013) * Verdenscupen: 36 enkeltseirer (17 super-G, 14 utfor, 4 storslalåm og 1 superkombinasjon). Vant totalcupen i 2007 og 2009. * Alvorlige skader: Kuttskade i setemuskelen (2007), akilles (2014), korsbånd og menisk (2016). (Kilde: NTB)

Første verdenscupseier i 2005

Svindal tar sin første verdenscupseier

Som 23-åring tok Svindal sin første seier i verdenscupen. Triumfen kom i Lake Louise, hvor nordmannen har vunnet hele åtte renn i løpet av karrieren.

Første VM-gull

Første VM-gull

Det første VM-gullet kom i utfor i Åre i 2007. Da vant nordmannen foran canadiske Jan Hudec og svenske Patrik Järbyn. I samme mesterskap tok også Lund Svindal gull i storslalåm.

– Det var det første mesterskapet uten Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt, og jeg følte at mye av presset lå på meg. Da var det deilig å levere.

Sammenlagtseier i verdenscupen

Sammenlagtseier i verdenscupen 2007

I sesongen 2006/2007-sesongen vant Lund Svindal verdenscupen sammenlagt, etter å ha vunnet tre av de fire siste rennene. Nordmannen slo østetikkene Benjamin Raich med kun 13 poeng. Lund Svindal vant også sammenlagtcupen i 2008/2009-sesongen.

– Å vinne verdenscupen sammenlagt setter jeg veldig høyt, sier han.

Comeback-seier i Beaver Creek

Comeback-seier i Beaver Creek, 2008

I november 2007 falt Lund Svindal stygt på en trening i Beaver Creek. Han pådro seg nesebrudd, kutt i ansiktet og omfattende skader i setemuskulaturen. Lund Svindal gikk ned mange kilo mens han lå på sykehuset, og ingen visste når han ville være tilbake i konkurranse. Ett år senere, i samme bakke hvor han falt stygt, gjør han comeback med seier.

Første OL-gull

Første OL-gull, 2010

Under OL i Vancouver tok Svindal tre medaljer, blant annet gull i super-G. Nordmannen vant foran Bode Miller og Andrew Weibrecht. I tillegg tok Lund Svindal sølv i utfor og bronse i storslalåm under lekene i 2010.

VM-gull utfor 2013

VM-gull utfor, 2013

Lund Svindal tok nok et utforgull i VM i Schladming i 2013. Det var nesten et halvt sekund ned til Dominik Paris, som ble nummer to.

– Å vinne utforgullet i Schladming foran 50 000 østerrikere ... Det var kult.

Historisk utfor-gull

Foto: IOC

Inntil OL i Pyeongchang hadde ikke Norge vunnet OL-gull i utfor, men Svindal tok et historisk gull da han vant tolv hundredeler foran Kjetil Jansrud.

– OL-gullet i fjor var veldig gøy, sier Svindal, men legger til at OL i 2010 med tre medaljer var enda større.