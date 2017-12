Dette er Sundbys Tour de Ski-plan

Martin Johnsrud Sundby måtte dra hjem fra Davos til full medisinsk utredning før jul. Det viste seg at 33-åringen hadde store problemer med luftveiene, og ble nektet å trene utendørs.

Dermed sto Tour de Ski-deltagelsen i fare for Røa-løperen, men i dag bekrefter Tor Arne Hetland til NRK at Sundby stiller til start.

– Alle gutta er friske og raske, og klare til start, sier han.

Drar ned med resten

I følge landslagstrener Tor Arne Hetland var planen at Sundby skulle få en ekstra dag hjemme, og komme ned dagen etter resten av Tour-troppen.

Medieansvarlig i skiforbundet, Gro Eide, bekrefter derimot at Sundby er med på flyet torsdag.

– Martin reiser til Tour de Ski i morgen sammen med løperne som setter seg på flyet til Sveits, skriver Norges Skiforbund Langrenn i en pressemelding.

33-åringen vant Tour de Ski sammenlagt i 2014, 2015 og 2016. 2015-seieren mistet han etter dommen på ulovlig bruk av astmamedisin. I fjor ble han slått av Sergej Ustjugov.

– Kommer til å fullføre

Flere av landslagsløperne har tidligere hintet til at det kan være aktuelt å bryte Tour de Ski underveis. Tor Arne Hetland tror ikke det er tilfellet for Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg er ganske sikker på at Martin kommer til å fullføre Tour de Ski, sier han.

Det tidligere sprintesset mener touren er svært viktig for Sundby, og vil ikke at han skal spare seg til OL.

– Han trenger disse konkurransene som kommer nå. Han sa han følte seg bedre da han kom hjem til Norge etter å ha vært i høyden, og at luftveisplagene slapp taket. Han hadde et par-tre dager med rolig trening hjemme. Han responderte bra, og har hatt gode økter hjemme. Han kommer til å gå et bra Tour de Ski, sier Hetland.

Sundby har ikke fått det helt til å stemme så langt denne sesongen. Nå er han klar for nye tak i Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Northug klar på kort varsel

Om alle i troppen stiller til start i Sveits 30. desember betyr det at det ikke blir noen Petter Northug i Tour de Ski.

– Men hvis vi får noen som er syke før Tour de Ski starter, så kan vi sette inn reserve, og Petter er førstereserve. Han er klar på kort varsel hvis det skulle skje noe de siste dagene. Han er beredt, sier Hetland.

– Hvor stor er sjansen for at vi får se Petter Northug i OL hvis han ikke går Tour de Ski?

– Petter har trent godt over en periode nå, og når han får begynt å gå konkurranser, og øke nivået på konkurransene etter hvert, så er jeg ganske sikker på at vi får se det beste av Petter i månedene som kommer. Jeg gleder meg til å se han i konkurransene i starten av januar, sier han.