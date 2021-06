Dette er Solbakkens største bekymring

Norge klarte aldri å komme tilbake etter å ha sluppet inn to meget billige mål mot Hellas søndag kveld.

Landslagskaptein Martin Ødegaard brukte ord som «horrible» og «skrekkelige» for å oppsummere spillernes prestasjoner i den første omgangen.

Solbakken, som prøver å dyrke et stramt sonespill, er særlig bekymret over mangelen av nettopp det.

Han trekker frem at Norge har sluppet til relativt få sjanser, men likevel er det blitt mange baklengsmål mot både Tyrkia (3) i mars og Hellas (2) i dag.

– Det jeg bekymrer meg mest over, er at vi faller for lett ut av kollektivet. Det er det vi ikke skal. Målet er å slå de beste nasjonene. For å kvalifisere oss og ikke minst spille i et mesterskap, må vi slå de beste lagene. Da må vi ta steg, og da må vi bli et sterkt kollektiv både defensivt og offensivt. Vi må kunne alle spillets faser bedre enn vi gjør nå. Det er min oppgave, sier Solbakken til NRK.

Giorgos Masouras spilles fri og setter ballen forbi Andre Hansen

– Henger ikke sammen

Landslagstreneren slår fast at begge målene er av sorten Norge rett og slett ikke kan slippe inn på den internasjonale scenen.

Han synes det var «vondt» å se målene fra sidelinjen. Spillerne gikk bort fra soneprinsippene.

– Dette er ting vi har trent på, sier Solbakken, som synes det så ut som spillerne fikk panikk etter det første målet.

– De begynte å spille på instinktet i stedet for å samle seg rundt den kollektive tankegangen. Det er noe du som trener ikke vil se, sier Solbakken.

Landslagskaptein Martin Ødegaard setter også pekefingeren på det kollektive. Norge hang rett og slett ikke sammen som et lag.

– Jeg vet ikke om det er panikk, men vi bommer veldig på avstander og det å være samlet. Vi er OK på førstepresset, og så henger vi ikke sammen etter det. Vi henger ikke sammen som lag, sier Ødegaard på pressekonferansen etter kampen.

– Stor oppgave

Solbakken fikk imidlertid se en klar forbedring i 2.-omgang. Før omgangen ble satt i gang samlet han spillerne til en siste formaning:

MISFORNØYD: Her taler Ståle Solbakken til spillerne før 2.-omgang blåses i gang. Foto: Malin Jørnholt / NRK

Landslagssjefen forklarer at han måtte oppsummere de taktiske grepene siden innbytterne hadde vært ute og varmet opp.

Inn kom både Kristian Thorstvedt og Alexander Sørloth, som begge er ute med karantene når Nederland kommer til Ullevaal 1. september.

– Vi hadde drillet 3-4-3 med tanke på det som kommer senere i kvalifiseringen, fordi det kan være et alternativ da. Det fungerte «så där». Vi hadde alt spill på deres halvdel, men jeg skulle gjerne sett at vi skapte litt flere sjanser, sier Solbakken.

Selv om søndagens kamp var Norges siste før VM-kvaliken, tror landslagstreneren at det er tid nok til å sette soneforsvaret før Memphis Depay og co. tar turen.

– Forståelsen av hva vi vil er nok der, sier Solbakken.

– Vi har en stor oppgave foran oss, men det er tre måneder til, og bildet kan være annerledes når vi kommer dit.