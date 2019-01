Dette er Norges gullplan: – Vi har sett oss ut noen ting

– Jeg er ikke nervøs for å møte Danmark igjen.

Sander Sagosen sitter ved et bord på den lokale restauranten i Herning hvor Norge har hatt for vane å møte pressen dagen før kampene i den danske VM-byen.

Der vrimler norsk og dansk presse rundt som klegg på en sommerdag for å få fatt i alle spillerne en siste gang før VM-finalen.

Mannen kleggen biter hardest på er Sander Sagosen, og han har akkurat fått spørsmål om hvordan han hadde det etter det tunge nederlaget for Danmark i mellomspillet.

TRAVEL MANN: Sander Sagosen står fjellstøtt før finalen mot Danmark. På pressetreffet før finalen måtte du pent stille deg i kø for å få snakke med 23-åringen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er en følelse jeg aldri skal ha igjen, sier han innbitt etterfulgt av et smil.

Berge har knapt sovet

Det norske landslaget har nærmest levert et plettfritt mesterskap. Men 26-30-tapet mot Danmark hvor Mikkel Hansen scoret smått utrolige 14 mål, svir fortsatt litt.

– Jeg var ikke så veldig fornøyd etter Danmark-kampen med min egen prestasjon. Etter det har jeg vært mye mer fokusert på å klare å stå opp i duellene, sier Magnus Gullerud som har vært en bauta i det norske midtforsvaret siden nederlaget.

Derfor jobber nå trenerteamet på spreng for å finne sprekkene i det danske landslaget de ikke fant sist, og ikke minst med hvordan de skal stoppe Hansen.

LEGGER SLAGPLAN: Trekløveret Bjarte Myrhol, Christian Berge og Sander Sagosen blir viktige mot Danmark. Berge har knapt sovet for å kunne forberede spillerne sine best mulig. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hovedtrener Christian Berge forteller om en nattesøvn på bare tre-fire timer, og en haug med kamper å analysere.

– Dere er veldig opptatt av Mikkel Hansen, og at han er Danmark. Det er dessverre ikke så enkelt, sier han som et lite stikk til kleggsvermen i rommet der alle spør om den danske superstjernen.

Forsvar er det beste angrep

For Danmark har så absolutt flere strenger enn mannen med pannebåndet å spille på. Blant annet har også Rasmus Lauge briljert for danskene.

– Vi har sett oss ut noen ting, sier Christian O'Sullivan uten å røpe for mye.

Gullerud, som ifølge statistikken har vært VMs beste forsvarsspiller, mener at et solid forsvar vil også åpne for muligheter fremover. Da er det spesielt to spillere som må passes på.

– Vi må presse Mikkel (Hansen) og Rasmus (Lauge) ut til litt dårligere skudd. Vi har sett at de har hatt dager som ikke har vært så bra også dette VM-et. Det handler litt å prøve å ryste dem der.

Norges nye stjerneskudd Magnus Abelvik Rød er usikker før finalen med en skade, men om 21-åringen blir klar til kampen blir det fort hans oppgave å stoppe Hansen.

– Det handler om å gå i kropp på ham. Han er en spiller som liker å spille uten kroppskontakt. Vi må gå frem, og få han til å bli smågretten. Da kan han skyte bort et par baller.

TØFFE I FORSVAR: Det ble en røff batalje mot Tyskland. Det kan det fort bli mot Danmark også. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kjenner superkampen komme

Men der forsvarsspillet har fungert meget bra i VM, har målvaktspillet gjort enkelte bekymret. NRK-ekspert Håvard Tvedten mener mye av finalen vil bli avgjort nettopp mellom stengene.

– Det er der utslaget ligger; At vi vinner eller utligner målvaktskampen, sier han.

Hittil i VM har danskenes førstevalg Niklas Landing en redningsprosent på 38 på den offisielle statistikken, mens Torbjørn Bergerud er kun VMs 16. beste målvakt med 31 prosent.

– Det har vært svingende, sier Bergerud om sin egen prestasjon så langt.

Målvaktstrener Steinar Ege er enig i at målvaktsprestasjonene så langt kunne vært bedre, men viser til at det likevel har vært bra.

GODFØLELSE: Torbjørn Bergerud er den målvakten som har måttet plukke flest baller ut av nettet i VM. Nå føler han at superkampen skal komme. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Statistikken til arrangøren er ikke verd å bruke til målvakter. De teller ikke redninger om de ikke holder ballen. På våre statistikker ligger han kun 2–3 prosent lavere enn i Frankrike-VM og Kroatia-EM.

Mot Danmark sist rant ballene inn bak Bergerud. Da fløyta gikk for full tid var det kun en tanke i hodet til Norges sisteskanse.

– Da kjente man litt på det at da skal man gå hele veien, møte danskene i Danmark, og få en revansj.

– Vi har ventet og ventet på den superkampen du alltid har i et mesterskap, når kommer den?

– Jeg har følt det hele veien at den skal komme. Så har det ikke vært hundre prosent enda, men jeg håper at det kan lykkes i morgen.

Dansk trener: – Ingenting skremmer oss

Den superkampen kan Norge virkelig behøve om det skal bli gullfarge på medaljen, og ikke sølv for andre VM på rad.

I semifinalen lekte tidvis Hansen, Lauge og de andre «røde og hvide» med de regjerende verdensmestrene Frankrike. De norske spillerne ble mektig imponert av det de fikk se.

– Der så Danmark uslåelige ut. Jeg håper ikke de kommer opp på det nivået to ganger på rad, for det var latterlig bra, sier Gøran Johannessen.

– Jeg ble litt skremt, innrømmer han.

HYLLES: Da Danmark smadret Frankrike reiste en fullsatt arena i Hamburg seg med tyske supportere i trampeklapp for prestasjonen til Danmark og Mikkel Hansen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Noen timer etter det siste mediemøtet med håndballgutta, møter NRK med et samlet pressekorps det danske laget i en treningshall på andre siden av Herning by. Og den danske leiren fikk naturlig nok også med seg Norges «gateslagsmål» mot Tyskland.

– Jeg tror ikke Norge er skremt. De har ikke blitt skremt av noe i dette mesterskapet, og ble ikke skremt av det tyske publikum og den tyske fysikken. Så jeg tror ikke noe på at de er skremt av oss, sier Rasmus Lauge til NRK.

– Det er ingenting som skremmer oss i Danmark, sier Danmarks landslagstrener Nikolaj Jacobsen.

Han er forberedt på en tøff batalje mot det norske laget.

– Jeg synes Norge var vanskelig nok i gruppespillet. Det blir en vanskelig kamp for oss. Norge har de siste tre-fire årene spilt på et veldig høyt nivå, roser Jacobsen.

Om Danmark skal lykkes med å vinne sin første verdensmesterskapstittel, og attpåtil gjøre det på hjemmebane, håper hjemmepublikummet i Boxen i Herning på nok en storkamp av allerede godt omtalte Mikkel Hansen.

– Det kommer jeg ikke til å snakke så mye om, svarer han smilende på spørsmål om hvordan Norge kan stoppe ham.

Som det norske laget mener han at en stor del av nøkkelen til suksess mellom to slitne lag, ligger i et solid forsvarsspill.

– Det handler om de små ting. Vi må lykkes med vårt forsvarsspill, sånn er det for begge lag. Det å få lette kontringsmål er gull verdt etter ni harde kamper. Det blir også viktig med disiplin og unngå for mange tominuttere, mener Hansen.