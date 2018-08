Dette er NM-veka

Beskrivelsene er hentet fra NM-vekas hjemmesider

Rullestolrugby

Rullestolrugby spilles med 4 spillere på banen på hvert lag, i tillegg kan lagene ha inntil 8 innbyttere. Det spilles på en basketballbane med en spesialball som ligner en volleyball. Målet er å score mål ved at en spiller krysser motstanderens mållinje mens ballen er under full kontroll. Ballen sentres, kastes, slås, dribles og trilles i alle retninger.

Silhuett

Silhuett er skyting med halvautomatisk finkalibret våpen med visse krav til utforming. Skytteren har en avstand på 25 m fra målet. Skyteprogrammet innebærer 60 skudd med hurtigskyting mot skiver som svinges frem og er synlige bare en kort tid. Silhuettskiven er en femdelt sirkelskive hvor du skal treffe rett sirkel for å få flest mulig poeng. Poengene går fra fem til ti. I finaler skyter man i fire serier på 4 sekunder.

Judo

Judo er en japansk kampsport, en form for bryting hvor man fra stående prøver å kaste motstanderen ned på ryggen eller å holde ham under kontroll nede på matten. I judo er ferdighet, teknikk, timing og smidighet det viktigste fremfor rå styrke. Det viktigste prinsippet i judo er utnyttelse av motstanderens styrke og fart. Målet er å utnytte motstanderens styrke til egen fordel, gjennom å ta kontrollen og få ham ut av balanse.

Fire handlinger kan gi poeng:

En utøver kaster motstanderen kontrollert på ryggen eller tilnærmet på ryggen

En utøver holder motstanderen i godkjent holdegrep i minimum 10 sekunder

Motstanderen utfører en straffbar handling

Motstanderen gir opp

Sandvolleyball

Volleyball er et ballspill hvor hensikten er å spille ballen over nettet slik at den treffer gulvet på motstandernes banehalvdel eller å hindre motstanderne i å gjøre det samme. Sandvolleyball skiller seg fra originalen ved at spillet foregår utendørs og på sand, og ved at det bare er to spillere på hvert lag, kontra seks spillere i innendørs volleyball. Det er også en litt mindre bane, og selve ballen har et noe mindre lufttrykk enn i innendørs volleyball.

X-trial

Trial er en internasjonal motorsport som krever balanse og konsentrasjon, som en ferdighetsprøve i vanskelig terreng. I motsetning til andre motorsporter handler ikke trial om å gi full gass og komme raskest frem. Trial er en motorsport med fokus på å holde balansen mens man kjører rolig og kontrollert. Man skal stå oppreist på trialsykkelen og holde bena på fothvilerne.

Game of Skate

Hvilken skater som får begynne bestemmes ut fra en runde med "stein, saks og papir". Spilleren som får begynne, starter spillet ved å "sette" et triks. Det gjør han ved å gjøre et skateboardtriks etter eget ønske. Når et triks er satt, må den andre spilleren klare å utføre det samme trikset på første forsøk. Hvis begge klarer trikset fortsetter spillet mellom de to spillerne.

Dersom en spiller ikke klarer trikset får spilleren en bokstav som straff. Når en spiller har fått fem bokstaver (bokstavene staver ordet "SKATE") har han tapt, og den andre spilleren står igjen som vinner.

Sportspistol

I sportspistol skyter man fra en avstand på 25m fra målet. Skyteprogrammet innebærer 60 skudd delt i 30 skudd presisjon mot en tildelt sirkelskive og en tidsbegrensning på 5 minutter pr. 5-skudds serie, det skytes 6 serier. Deretter 30 skudd i såkalt duellskyting, ett og ett skudd mot synlig silhuettskive i 3 sekunder og bortvendt i 7 sekunder. Før hver konkurranse del skytes det 5 prøveskudd.

Rugby (7er)

Rugby er en fysisk lagsport basert på konkurranse om ballen. Begge lagene konkurrerer om å få kontroll over ballen, for så å frakte den over mållinjen til motstanderne. I motsetning til i amerikansk fotball, kan en i rugby ikke kaste ballen forover, men sidelengs og bakover.

Kampene er korte og hurtige. Finalene i en turnering er to ganger 10 minutter med to minutters pause. Spillet settes i gang med et avspark fra midtbanen. Ballen må sparkes fremover, mot motstanderen, og gå minst 10 meter. Rugby Union 7s spilles på en bane som er 100 meter lang og 70 meter bred.

Under NM-Veka 2018 skal mesterskapet i Rugby Union 7s spilles på Lassa i Stavanger, og totalt 60 utøvere skal konkurrere om to kongepokaler.

Undervannsfotografering

NDFs gren under NM-veka er undervannsfoto. Her vil opp til 18 fotografer med hver sin meddykker konkurrere i fem ulike fotokategorier. Fotografen som sanker flest poeng sammenlagt vinner norgesmestertittelen og kongepokal.

Kunstflyving med modellfly (F3A)

F3A-grenen innen modellfly er den eldste grenen for radiostyrte fly. Idretten handler om å utføre bestemt akrobatikk med radiostyrte fly.

40 deltakere skal konkurrere om norgesmestertittelen på Bore Modellflybane ved Bore Strand under NM-Veka 2018.

El-innebandy

EL-innebandy er innebandy for personer som bruker elektrisk rullestol til daglig. Spillet foregår på en bane med størrelse 14 m i bredden og 20 m i lengden, omkranset av et innebandyvant. Hvert lag kan ha 3 utespillere på banen, og lagene velger selv om de vil spille med målvakt. Kamptiden er 2x15 minutter.

Styrkeløft

Styrkeløft er en kraftidrett med løft av vektstenger. Øvelser er knebøy, benkpress og markløft. I disse tre øvelsene har hver deltaker tre forsøk på valgfrie vekter, tyngste godkjente løft blir gjeldende resultat i øvelsen. Resultatene i de tre øvelsene summeres, og avgjør den endelige rekkefølgen sammenlagt. Ved likt resultat går den letteste løfteren foran.

Fallskjerm presisjon

Presisjonshopping er en individuell og lagøvelse i fallskjermsport, hvor utøveren skal lande på, eller så nært som mulig, en plastskive med en diameter på 2 cm. Landingen måles manuelt eller elektronisk.

Speedcross

Speedcross er en variant av motocross, som kjøres med crosser på egne baner av sand, jord eller lignende. Målet er å kjøre raskest. Speedcrossbaner er kortere og har flere og større hopp enn en vanlig motocrossbane.

Under NM-veka 2018 skal 60 utøvere konkurrere om norgesmestertittelen på Bybergsanden Motocrossbane i Sola kommune.

Baseball

To lag spiller vekselvis inne og ute på en bane formet som en kvartsirkel med hjemmebasen i spissen. På banen er det seildukskledde puter i de andre hjørnene: første, andre og tredje base.

Hvert lag har 9 spillere på banen om gangen. Innelaget sender én og én slagmann frem til hjemmebasen for å slå ballen vekk, og så løpe rundt innerbanen fra base til base. Et fullført løp rundt hele banen gir ett poeng. Utelaget har to spillere på innerbanen: ballen kastes mot slagmannen av en kaster, mens en mottaker står bak hjemmebasen for å ta baller som slagmannen ikke treffer eller slår på. De sju andre utespillerne er fordelt utover banen for å fange ballen, en ved hver av basene, en fjerde mellom 2. og 3. base, de tre siste utover ytterbanen. Utelaget kan ikke score poeng, men prøver å slå ut tre innespillere på forskjellige måter, og slik overta rollen som innelag.

Cricket

I cricket konkurrerer to lag med elleve spillere mot hverandre, og konkurrerer om å få flest poeng ved å slå ballen lengst mulig ved hjelp av et balltre. Cricket T20 er et kortformat av cricket, og en konkurranse i T20 består av tre runder på 90 minutter, altså omtrent tre timer totalt. En cricketbane er 65–75 meter i radius, og hele banen består av gress, bortsett fra et rektangulært område på banen som kalles ”pitch”.

Kajakkpolo

Kajakkpolo er en sport som kombinerer kajakk og ballspill. Konkurransen utføres ved at to lag med fem utøvere som konkurrerer om å kaste vannpolo-ballen i en kurv som henger to meter over vannet i endene av en kajakkpolo-bane i vann. Spillet foregår som hovedregel i to runder på ti minutter.

Droneracing

Droneracing er en av verdens raskest voksende teknologidrevne sporter ved siden av e-sport. Dronene styres rundt en teknisk bane med kompliserte hindre i FPV perspektiv, hvilket betyr at piloten sitter med videobriller som viser direktesendt video fra et kamera på dronen. Hastigheter over 150 km/t i timen er ikke uvanlig. Droneracing muliggjøres gjennom avansert elektronikk, pilotens evne til å bygge den raskeste dronen og ikke minst, ekstreme reaksjonsevner og erfaring.

Aquabike

En motorsport til vanns. Sporten deles inn i to hovedtyper, jetski og runaboat (på norsk "ståjet" og "sittescooter"). Det kjøres løp på baner som består av bøyer i ulike farger med ulik betydning. Kjøretiden per runde er normalt ett til to minutter. Heatene er fra syv til åtte minutter for juniorklasser, og 12 til 20 minutter for seniorklasser. Det kjøres to eller tre heat avhengig av disiplin, og poeng fra alle heat legges sammen og gir det endelige resultatet i konkurransen.

Sandbryting

Sandbryting ble tatt opp i det internasjonale bryteforbundet i 2004. Alle de ulike tradisjonelle brytestiler praktisert på sand fikk et felles regelverk. Sandbryting foregår i en sirkel på 7 meter iført badebukse/badedrakt. Reglene er enkle, for å vinne en kamp må bryteren oppnå tre poeng eller flest poeng innen tre minutter. Poeng oppnås ved enten å få motstanderen i bakken med annet enn føtter og hender, eller presse motstanderen ut av sirkelen.

Breakdance-battle

Breakdance er en stil under streetdance som ble utviklet i Bronx i New York tidlig på 70-tallet. Stilen slo an i Norge på 80-tallet, hovedsakelig i Østfold, og har siden hatt utbredt popularitet.

Breakdance innebærer fire typer dans – toprock, downrock, freezes og powermoves.

Under NM-veka skal det konkurreres i breakdance-battle, hvor to dansere konkurrerer mot hverandre med individuell dans, og en dommer kårer battle-vinneren.

Hiphop-Battle

Hiphop er en dansestil som blir danset til hiphop-musikk, men er også generelt en dansestil som har utviklet seg som en del av hiphop-kulturen. innenfor hiphop-dans finner vi tre hovedstiler – breaking, locking og popping.

Under NM-veka skal det konkurreres i battle, hvor to dansere danser individuelle danser mot hverandre, og dommere avgjør hvem som vinner en battle.

Akrobatikk med motorfly

Akrobatikk motorfly, også kjent som aerobatikk, innebærer en rekke øvelser/manøvre som kan flyes av motorfly. Under NM-veka 2018 skal utøverne konkurrere om norgesmestertittelen på Sola Lufthavn.

Stand Up-padling (SUP)

SUP kalles også padlebrett, og idretten er tatt opp i Norges Seilforbund. Øvelsen det konkurreres i SUP heter sprint og er en kortbane på 450 meter, formet som en M. Her padles det to runder med fire utøvere i hvert heat, og de beste går videre til finalen. De som taper går til «repercharge», det vil si taperne av de innledende runder møtes, og de to beste går til finalen.

