Dette er mannen som skal stoppe russisk doping. Men mange er skeptiske.

– Ja, jeg får trusler. Det er normalt. Men dette er mitt kall, sier Jurij Ganus og ler høyt.

Han har snart sittet to år i stolen som sjef for antidopingbyrået i Russland, RUSADA. På en sportskongress i Colorado Springs kommer budskapet hans på gebrokkent russisk-engelsk: Nå er alt meget bedre.

Den robuste ukraineren er tidligere håndballspiller.

Han vandrer selvsikkert inn og ut av møterom på konferanser over hele verden. Det er travelt i kongresskorridoren på Hilton-hotellet Double Tree i Colorado Springs midt i oktober.

Men lenger ned i korridoren står en høy mann fra Norge. Rune Andersen er skeptisk.

Kanskje har Ganus hederlige ambisjoner. Kanskje kan hans innsats gjøre at det blir ryddet opp i Russland. Men Andersen vet at Ganus også kan være hovedperson i et strategisk spill fra Putin og sportsministeren.

– Det kommer an på øynene som ser. Om dette er info som blir brukt for å skape seg en posisjon, eller om det er et reelt ønske om å bidra til å få noe gjort. Det gjenstår å se når nå denne sagaen er over. Saken tar aldri slutt, sier Andersen.

Nå koker det på ny. Noen har tuklet med viktige bevis fra Moskva.

Manipulasjonen

I januar i år fikk WADA-etterforskerne endelig tilgang til det mye omtalte dopinglaboratoriet i Moskva, der Grigorij Rodtsjenkov var sjef. Da hadde det russiske sikkerhetspolitiet hatt laboratoriet i varetekt i nesten halvannet år.

STENGT: Dopinglaboratoriet i Moskva var stengt i flere år etter at dopingskandalen i Russland ble kjent. Ingen skulle i utgangspunktet slippe inn i bygget. Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

WADA var på jakt etter databasen (kalt LIMS) med tusenvis av prøveresultater fra russiske utøvere. Hele 298 var utpekt som mistenkelige. Rodtsjenkov hadde allerede gitt WADA deler av LIMS da han flyktet fra Russland, nå skulle WADA få resten. Dialogen var positiv.

Men etter å ha gransket og sammenlignet de to versjonene av LIMS viser det seg nå at flere tusen prøveresultater er manipulert og endret.

I sola utenfor kongresshotellet sitter Jurij Ganus med kaffekoppen. Hånda hviler på en tykk dokumentveske i svart skinn. Sjefen for antidoping i Russland sier han ble sjokkert da han hørte om manipulasjonen.

Ifølge Ganus er det snakk om tusenvis av bevisste endringer som saboterer bevisene WADA trenger.

– Jeg har sett dette materialet, og jeg forstår ikke hvordan det er mulig, og i hvem sin interesse de gjorde dette for. For det er veldig forutsigbart å identifisere manipulasjonen. Personen som har gjort dette, har jobbet mot de nasjonale interessene til Russland.

– Hvem står bak?

– Jeg vet ærlig talt ikke hvem de er. Dette er et forsøk for å skjule noen av resultatene i en elektronisk database. Jeg tror motivasjonen har vært å beskytte utøverne. Jeg er sjokkert over manipulasjonen, sier Ganus.

Kampen om sannheten

Jurij Ganus (t.v.) sammen med journalisten Hajo Seppelt under Play the Games. Sistnevnte var han som først avdekket den russiske skandalen. Foto: Play The Game, Thomas Søndergaard

Konferansen Play the Game tiltrekker seg journalister fra hele verden. Fra Der Spiegel til The New York Times til de store nyhetsbyråene. I løpet av fire dager i oktober møtes utøvere, akademikere og beslutningstakere innen idrettspolitikk.

Dette er stedet å være om du vil ha frem din versjon av sannheten. Det er første gang en representant fra RUSADA er med. Og den russiske antidopingsjefen stiller opp for de som spør.

Han har ingen problemer med småprat der han står med hendene på ryggen, åpen dressjakke og sier han er «completely transparent».

Det er lett å bli forvirret.

– Sa han det? Sa han at han var sjokkert?

Rune Andersen rister på hodet. Nordmannen har i løpet av de siste fire årene reist inn og ut av Russland på vegne av AIU, som er friidrettens frittstående antidopingenhet. AIU ble opprettet etter at den russiske dopingskandalen ble kjent i 2015.

Andersen mener det er usannsynlig at RUSADA-sjefen ikke har hatt kjennskap til denne nye manipulasjonen.

– Hvilken makt har Ganus i Russland?

– Jeg vet ikke helt. Han har tiltatt seg makt, snakket ministeren midt mot. Han har til og med sterkt kritisert toppledelsen i Russland, sier Andersen.

SKEPTISK TIL RUSSLAND: Leder av AIU, norske Rune Andersen. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Mislikt på hjemmebane

Jurij Ganus har overraskende nok ingen problemer med å snakke ned sine overordnede innen russisk idrett mens han sitter på en konferanse midt i USA, langt borte fra Moskva.

– Sportsministeren har ansvaret for dette. Han skulle hatt kontroll med denne databasen. Det er prinsippet, sier han.

– Manipulasjonen ødelegger muligheten som Russland har til å bygge seg opp igjen. Det er et stort problem for oss alle at vi har mistet tilliten.

Under WADA-kongressen i Polen forrige uke tok Ganus kritikken videre. Ifølge NTB raste han fra talerstolen mot de «uansvarlige og destruktive» handlingene til russiske myndigheter som har manipulert databasen.

I salen satt blant annet Russlands idrettsminister, Pavel Kolobkov.

Til VG forteller Ganus at han er under overvåkning fra egne myndigheter. Han snakker ikke lenger med journalister fra den russiske storavisa Sport Express, som han hevder er propagandaverktøy for Putin.

– Jeg er helt transparent, og jeg sender ut mine meninger til alle i idretten, også til presidenten i Russland. Har de spørsmål, kan de komme til meg, sier Ganus.

I en artikkel gjør Sport Express en ny vri på et kontroversielt bytte med USA av uønskede personer. Tidligere har Grigorij Rodtsjenkov, som russiske myndigheter har pekt ut som en «landsforræder», vært foreslått i bytte mot varsleren Edward Snowden.

MASKERT: Slik så Rodtsjenkov ut da han møtte NRK i 2018. Han lever på hemmelig adresse og har gjort endringer på utseendet sitt for ikke å bli gjenkjent. Foto: Lars Thomas Nordby

Men nå skriver Sport Express at landet heller kan tilby RUSADA-sjefen. Avisen skriver at Ganus ikke bidrar til å løse dopingmarerittet. Han gjør det bare verre ved å snakke ned russiske myndigheter.

Nye dopingsaker

Hvis det er så ille som Ganus beskriver, må Russland på ny kastes ut av WADA, mener en av verdens mest markante dopingjegere, USADA-sjefen Travis Tygart.

– Men dilemmaet er: Kan du straffe den russiske regjeringen gjennom antidoping-organisasjonen til Russland, som er det eneste WADA har myndighet over? Det er det kritiske spørsmålet. Men jeg tror ikke det er noe annet alternativ, sier han til NRK.

I tillegg skal en slik utestengelse støttes av så god dokumentasjon at det holder i Idrettens Voldgiftsrett. CAS har tidligere avvist russiske dopingsaker på bakgrunn av for dårlige bevis og rettsprosedyre.

Derfor må WADA bruke lang tid og sørge for at CAS også er overbevist, forklarer Tygart.

WADA er altså i en kinkig situasjon: Byrået har kun mulighet til å straffe RUSADA, ikke Russland og Putin. Og er det riktig å straffe RUSADA når de har fått en sjef som tar tak, som er kritisk og som leverer resultater i antidopingarbeidet?

Det bekreftes av flere at WADA har startet etterforskning av nye russiske dopingbrudd innen både friidrett og vektløfting. Ganus er sentral i å levere både nye varslere og ny dokumentasjon. Og det snakker han gjerne om på kongresser.

– Ja, jeg gir denne informasjonen til WADA. Tidligere visste ikke varslerne hvem de skulle gå til, tilliten var borte. Men litt etter litt ser varslere at det er mulig. Det er nye krefter i Russland. Jeg tror på Russland, sier han.

STILLER OPP: Jurij Ganus blir intervjuet under konferansen Play the Game. Foto: Play The Game, Thomas Søndergaard

Rune Andersen bekrefter dette.

– Jeg har inntrykk av at han jobber aktivt med WADAs etterforskningsavdeling i AIU. Men hva som kommer av informasjon er for tidlig å si. Nyttig info er det, men er det nok? Er det alt? Har vi tiltro til det som kommer? Det tør jeg ikke stille meg bak.

WADA strever nå med å finne ut om det er de russiske myndighetene som virkelig står bak manipuleringen av dopingtestene i LIMS. Dopingbyrået har sendt 31 spørsmål til den russiske sportsministeren for å svare på hva som skjer.

Og nå har Russland nærmest begravet etterforskerne i dokumenter. De som hadde håpet på en avklaring i løpet av kort tid, vil bli skuffet. WADA-styret kommer ikke til å kaste ut RUSADA før jul. Det har russerne sørget for.

Nok er nok

Det er siste dag av konferansen i Colorado. I fire dager har Jurij Ganus vært tilgjengelig for alle journalister. Han avslutter konferansen med å holde et innlegg der han sammenligner RUSADA med en isbryter.

Han vil vise at organisasjonen bryter seg frem på vegne av de unge, nye, rene utøverne.

– Hvorfor skal vi tro på dere nå?

– Jeg prøver å være proff på fellesprinsippene. Ja, jeg blir truet, fra folk i det russiske samfunnet. Uansett er jeg ansvarlig for antidoping, og jeg prøver ikke å pynte på virkeligheten, forteller Ganus.

– Er du redd?

– Jo, men dette er normalt.

KRITISK: WADAs avtroppende visepresident, Linda Hofstad Helleland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

WADAs avtroppende visepresident, Linda Hofstad Helleland, lar seg ikke imponere.

– Etter fire år kommer det nye forklaringer hele tida. WADA fremstår maktesløs per nå. Utøvere og myndigheter forventer handling. Vi må vise hvem som styrer antidopingarbeidet, sier hun.

Hun er opptatt av at Russland så langt verken har vedgått statsstyrt doping eller bedt om unnskyldning.

– Hvis det aldri er konsekvenser, så kan et land som Russland gjøre akkurat som de vil. Dette tærer på alle krefter. Vi må forebygge, avdekke. Vi bruker altfor mye ressurser på denne saken.

Les også: Helleland etter WADAs avgjørelse: – En mørk dag for antidopingarbeidet

På vei ut av salen kommer Ganus bort. På visittkortet har han skrevet ned to mobiltelefonnummer i tillegg til kontoradresser, e-post og twitter-konto.

– Det er bare å ringe. Når som helst. Hvis jeg ikke svarer, så sitter jeg på et fly, avslutter han med et smil og forsvinner ut med den svarte dokumentveska.

Dette skjer nå:

I&I: Den uavhengige etterforskningsgruppa i WADA undersøker nå manipulasjonen av datalistene og legger frem sin rapport tidligst i slutten av november.

CRC: WADA- komiteen som passer på at alle overholder WADA-reglene skal deretter komme med en innstilling om hva som bør gjøres med Russland.

ExCo: WADA-styret med sin nye president, polakken Witold Banka, tar sin avgjørelse.

CAS: Dersom RUSADA utestenges igjen, blir Idrettens Voldgiftsrett trolig også koblet inn.

IOC: Den internasjonale olympiske komite har siste ord før sommer-OL i Tokyo.