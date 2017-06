Dette er et historisk bilde av Kombinert-Moan

– Det var kjempeartig. Jeg er veldig godt fornøyd med at jeg klarer å fortsette fokuset og jobbinga etter vinteren og at det resulterer i en seier, sier Magnus Moan til NRK.

At han vant lørdagens kombinertrenn i Oslo Skishow er ingen sensasjon. Men at han vant hopprennet og gikk ut først i langrennet etter et hopp på 98 meter i Midtstubakken, det er rett og slett historisk.

33-åringen fra Trondheim – med 219 starter i verdenscupen – kan ikke huske å noen gang ha gått med startnummer én i et langrenn.

– Så dette må du ta bilde av og få ut på NRK, gliser han og viser fram nummervesten.

Skal ikke være «frustrerte Magnus»

Moan føler at det heller ikke er det blaff.

– Langt ifra. Jeg har vært målrettet og sulten på å fortsette kampen i bakken, og så er det jo sånn at hardt arbeid betaler seg, konstaterer han.

Av erfaring vet han at gode hopp i juni ikke er ensbetydende med gode hopp når det gjelder på snø om et halvt år. Men det hjelper på motivasjonen.

– Når jeg går inn i sesongen, skal jeg gå inn med senkede skuldrer og kose meg, i stedet for å være den jagende, frustrerte Magnus som jeg var i fjor, sier den erfarne trønderen.

For selv om Moan tok medalje i sitt sjuende VM på rad i Lahti sist vinter, var det en frustrerende sesong der han var inne på tanken om å legge opp.

3–5 kg skal bort

Nå er han innstilt på å gi alt for å lykkes i OL i Pyeongchang til vinteren. Der får han også hjelp i bakken av vesentlig lavere matchvekt.

– Det som koster mest er jaget og fokuset på vekta, et å være preppet til enhver tid. Den har jeg ikke motivasjon til å ta nå, og det betyr at jeg må gå ned alt fra tre til fem kilo. Det kan jeg ikke gjøre når jeg legger ned opp mot 25 timer trening i uka, påpeker han.

– Du har jo ikke noe fett på kroppen, så hvilke muskler er det som skal bort?

– Overkroppen.

– Når gjør du det?

– Det handler om å prøve å unngå skippertak, for da er man sårbar i forhold til sykdom. Etter høydesamlinga i Val Senales i oktober er treningsjobben gjort. Når vi kommer hjem derfra skal jeg trappe ned treninga og finjustere formen, og da kan jeg tillate meg å spise mindre, forklarer han.