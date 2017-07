Fotball-EM sparkes endelig i gang denne helgen, og med internasjonale stjerner som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen har fotball-Norge høye forventninger til det norske kvinnelandslaget. I generalprøven spilte de uavgjort mot Frankrike, og på søndag smeller det for alvor mot Nederland i åpningskampen på Stadion Galgenwaard i Utrecht.

NRKs fotballekspert Lise Klaveness mener det spesielt er ti spillere det er verdt å holde et ekstra godt øye med under sommerens mesterskap.

Ada Hegerberg – Norge

Ada Hegerberg ble kåret til Europas beste fotballspiller i 2016. Hun har dratt hjem to mesterligapokaler for Lyon på like mange år, og har scoret 79 mål på 65 ligakamper for den franske klubben.

BEST I EUROPA: Norske Ada Hegerberg er en av mesterskapets aller største stjerner. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

For Norges landslag har Molde-jenta litt mer «beskjeden» statistikk, men hun står likevel med 38 mål på 63 kamper. Den 22 år gamle angrepsspilleren er åpenbart en av de viktigste brikkene for norsk suksess i det kommende mesterskapet.

– Ada er en helt rå målscorer, men det er mindre kjent hvor hardt hun arbeider for laget defensivt. Hun er veldig godt trent og tar flere sugende pressløp enn de fleste spisser, sier NRK-ekspert Lise Klaveness.

Wendy Renard – Frankrike

– Renard er regnet som verdens beste midtstopper av mange, sier Klaveness om den franske kapteinen.

26-åringen er lagvenninne med Ada Hegerberg i Lyon, og har vært en klippe for det laget i mange år. På CV-en har kapteinen hele 11 ligatitler og 4 mesterligapokaler, men hun har til gode å vinne noe med den franske galliske hanen på brystet.

– Hun har enorm rekkevidde både langs bakken og i luften. Ekstremt dyktig 1-mot-1 defensivt, og rolig med ballen offensivt.

Vivianne Miedema – Nederland

Arsenals nysignerte spiss står på motsatt banehalvdel i Norges første EM-kamp, og vil være en viktig spiller å ta ut om de norske jentene skal ta poeng.

– Miedema er en målfarlig, rask spiller som kan putte fra alle mulige vinkler. Hun er bare 21 år, men likevel en av spillerne Nederland fester mest lit til i mesterskapet, sier Klaveness.

Dzennifer Marozsan – Tyskland

Tyskland er den største favoritten til å stikke av med EM-trofeet i Nederland, og mye av presset hviler på Ungarn-fødte Dzennifer Marozsans skuldre. Den 25 år gamle midtbanespilleren har vunnet mesterligaen de siste tre årene, først for FFC Frankfurt, og så to ganger sammen med Ada Hegerberg i Lyon.

GULL: Dzennifer Marozsan jubler sammen med lagvenninnene etter å ha sikret OL-gull i Rio i fjor. Foto: Luis Acosta / AFP

Hun var en viktig brikke for at Tyskland vant EM i 2013, og scoret vinnermålet da tyskerne sikret OL-gull i Brasil i fjor. Senere på høsten ble hun utnevnt som kaptein for landslaget.

– Hun har den sjeldne kombinasjonen av rå kraft og nennsom eleganse i spillet sitt. Eksepsjonelt godt skudd, og en playmaker som kan åpne ethvert forsvar når hun er i form.

Caroline Graham Hansen – Norge

Graham Hansen er den andre nordmannen på lista. 22-åringen har lenge vært regnet som et av fotballverdens aller største talenter, men hun har dessverre slitt med skader. Etter å ha mistet VM i 2015 er Wolfsburg-spilleren endelig klar til å gi alt i den norske drakta igjen.

– Hun har vært skadeplaget de siste årene, men har potensial til å bli en verdensener, mener Klaveness.

– POTENSIELL VERDENSENER: NRKs fotballekspert Lise Klaveness sier Caroline Graham Hansen har potensial til å bli en verdensener. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Oslo-jenta debuterte i Toppserien som 15-åring, og bare året senere var hun å se i den norske landslagsdrakta mot Belgia. Siden 2014 har hun altså spilt for Wolfsburg, men hun har «bare» rukket å få 46 kamper for det tyske laget. Det er derimot liten tvil om at talentet fortsatt er på plass, noe hun viste med en råfrekk finte på landslagskollega Stine Reinås på trening sist uke.

– Hun er kreativ, fotballsmart, lynrask med ball, og har eksepsjonell balanse i kroppen. Tar Norge seg videre fra gruppespillet, er mitt tips at Caro blir mesterskapets store spiller.

Eugénie Le Sommer – Frankrike

Frankrikes andre store stjerne. Eugenie, med det passende etternavnet for store sommermesterskap, er Ada Hegerbergs spissmakker i Lyon, og har spilt på det franske landslaget siden 2009. På 76 offisielle landskamper har hun hamret inn 38 mål.

– Hun er en nær komplett angrepsspiller. Målfarlig, rask, driblesterk, og har evnen til å score fra mange posisjoner. Le Sommer er avgjørende for at Frankrike skal kunne klare å oppfylle drømmen om å endelig vinne EM-trofeet, sier Klaveness.

VIKTIG: Eugenie LeSommer er ifølge Lise Klaveness avgjørende for fransk suksess. Foto: Sylvain Thomas / AFP

Ramona Bachmann – Sveits

Sveits har ikke de største merittene å vise til, og sommerens mesterskap er landslagets aller første EM. Ramona Bachmann er derimot en sjelden sveitsisk fotballstjerne. 26-åringen har spilt store deler av karrieren sin i Sverige og Tyskland, før hun i år meldte overgang til Chelsea. Der var hun med på å ta klubbens andre ligatittel på tre år.

– Bachmann er en lynhurtig ballkunstner, som også er målfarlig. Rask både med og uten ball, og har et teknisk register som de færreste kan måle seg mot, sier NRK-eksperten.

Fara Williams – England

Fara Williams har vært et kjent navn for fotballsupportere i mange år. Briten spilte sin første kamp for England i 2001, og 16 år senere holder hun fortsatt på.

HJEMLØS: Historien om Fara Williams gikk verden rundt da hun i 2014 fortalte media at hun levde på gata store deler av 2000-tallet. Foto: Urs Flueeler / AP

– Hun er Englands mest meritterte spiller, og ble landskjent for sin historie som hjemløs i mange år, sier Klaveness.

33-åringen har spilt 162 kamper med de tre løvene på brystkassa, og vil være en av de aller mest rutinerte spillerne under sommerens mesterskap i Nederland. Hun har tatt VM-bronse og EM-sølv, men er nok sugen på å toppe en strålende karriere med Englands første EM-gull.

– Fara Williams styrer Englands midtbane med aggressivitet i sitt defensive spill, og med pasningssikkerhet i den offensive delen. Hun har også veldig sterke lederegenskaper, sier Klaveness.

Nilla Fischer – Sverige

Våre svenske naboer har også ambisjoner om å hevde seg i sommerens mesterskap, og den rutinerte stopperen Nilla Fischer er svært viktig for de gule og blå.

– Hun er et kraftsenter i Sveriges midtforsvar. En meget god duellspiller med sterke lederegenskaper, sier Klaveness.

32-åringen spiller for tiden for Wolfsburg sammen med Caroline Graham Hansen. Der har hun vært siden 2013, og har fått med seg to ligatitler og en mesterligaseier. Svensken debuterte, i likhet med Fara Williams, for sitt landslag i 2001.

IRRITERT: Her innser Nilla Fischer at det «bare» ble sølvmedalje i OL. Foto: Odd Andersen / AFP

Hun har også til gode å vinne noe med sitt landslag, men var nærmere enn noensinne da Sverige tapte OL-finalen mot Tyskland i fjor sommer.

– Fischer er ikke den hurtigste, men kompenserer med hjerne og 100 prosent konsentrasjon til enhver tid. Hun sprer ro rundt seg.

Sherida Spitse – Nederland

Den nederlandske 27-åringen har flere år bak seg på midtbanen til LSK Kvinner i Toppserien, før hun i 2016 meldte overgang til Twente. I Toppserien ble hun kjent som en kreativ midtbanespiller med et godt offensivt blikk, og det er også den rollen hun har for det nederlandske landslaget.

– Spitse er spillsentralen på Nederlands midtbane, slik hun også var for Lillestrøm i de årene hun spilte i norsk toppserie. Rolig og klok spiller som strør baller til medspillerne sine. Hun har evnen til å styre tempo i kamper, og klarer nesten alltid å gjøre seg spillbar. Hun er særdeles viktig for Nederland i deres oppbyggende spill, sier Klaveness.