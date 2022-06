Dette er EM-troppen – har satt medaljemål

Endrar aldersgrensa i kunstløp

No må skøyteløpar vere 17 år for å konkurrere på det høgaste nivået i all internasjonal konkurranse i kunstløp. Det melder AFP.

Den regelendringa kjem etter at forslaget blei stemd over på Kongressen i Phuket, Thailand tysdag. 71 var for forslaget, 31 var mot og 13 var nøytral.

Sjølve regelendringa er gjeldande frå sesongen 2023-24.

Det norske skøyteforbundet var dei som leverte forslaget til Det internasjonale forbundet (ISU) tilbake i 2019, men blitt utsett på grunn av koronapandemien. Det gjorde dei med omsyn for å beskytte utøvarar sin fysiske og mentale helse.

– Det kan ikkje vere slik. Det er på veg til å øydelegge sporten vår. Vi har utøvarar som er døgnfluger. Regelverket har ikkje lagt til rette for ein lang karriere, sa internasjonal dommar og ekspert Lise Røsto Jensen til NRK i februar.

I år gjekk også det Internasjonale forbundet ut og fremja forslaget.

Regelendringa kjem også etter at 15 år gamle Kamila Valjeva blei involvert i ein dopingskandale i OL i år.