Dette er den nye generasjonen som ypper seg mot skiskytterstjernene

– Det er absolutt bare å passe seg. Vi er sultne og på vei opp, sa Endre Strømsheim til NRK etter søndagens fellesstart på Sjusjøen.

22-åringen fra Oslo ble beste nordmann på den 15 kilometer lange fellesstarten. Kun slått av franskmennene Martin Fourcade og Antonin Guigonnat.

–Det betyr ekstremt mye. Alle bortsett fra elitelaget har egentlig kniven på strupen under åpningen her. Det å få til et løp her gjør at man er med på det som skjer videre, og det er utrolig deilig, forteller Strømsheim.

– Vi er absolutt der oppe

Og de med kniven på strupen presterte best av de norske, to dager på rad.

Lørdag gikk Aleksander Fjeld Andersen (22) inn til andreplass, og slo forbildet Martin Fourcade.

– Det var gøy å ta forbildene, de store gutta, sa Andersen etter lørdagens renn.

PÅ VEI OPP: Aleksander Fjeld Andersen ble beste nordmann under lørdagens sprint. Da slo rekruttløperen forbildet Martin Fourcade. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Også dagens tredjemann er klar på at det smaker godt å slå de etablerte eliteløperne.

– Dette er en av de få sjansene vi har. Vi må virkelig gripe den og vise at når vi er på start med de beste, så er vi absolutt der oppe. Det er jeg veldig glad for at vi på rekruttlaget fikk vist både i går og i dag, avslutter Strømsheim.

TATT STEGET: Johannes Dale var en del av rekruttlandslaget i fjor. Nå har han tatt steget opp, men måtte se seg slått. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nest best av nordmennene på fellesstarten ble Johannes Dale. 22-åringen var rekruttløper i fjor, men har nå tatt steget opp. Han svarer følgende på spørsmålet om han blir skremt av sine tidligere lagkamerater:

– Jeg har vært en del av rekruttgjengen så jeg vet hvordan de greiene fungerer. De er litt store i kjeften, men det er bram for det skal man også være. Det gir litt ekstra trøkk, sier Dale.

– Jeg fortjener kritikk

Samtidig som de yngre fikk vist seg frem under den nasjonale åpningen, gikk det tyngre med de etablerte stjernene.

Blant andre ble Tarjei Bø ble nummer 12 under sprinten og gikk inn til en syvendeplass på fellesstarten. Det etter to bom på den siste skytingen.

Det er ikke godt nok mener NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

TAR KRITIKKEN: Tarjei Bø tar kritikken fra Ola Lunde, og erkjenner at det ikke var bra nok i dag. Foto: Geir Olsen

– Det er rett og slett for dårlig det de har prestert, synes jeg. Det er for dårlig på standplass, i avgjørende situasjoner og så mangler det helt klart for noen, noe i sporet. Det er en jobb å gjøre frem til verdenscupåpningen, sier Lunde om helgen på Sjusjøen.

Den kritikken tar Tarjei Bø til seg.

– Det er berettiget det. Jeg fortjener kritikk når jeg bommer to på siste skyting. Vi har ikke vært gode nok den helgen her. Og så har vi vært litt få på start, vi har vært fire fra a-laget, så vi hadde ikke noe å støtte oss på da vi dreit oss ut, svarer Bø på kritikken.

Også lagkamerat Erlend Bjøntegaard, som endte på en 25. plass på fellesstarten, er skuffet over helgens renn.

– Jeg skulle gjerne vist en bedre figur, og jeg har ingen vansker med å ta til meg den kritikken. Er det noen som er skuffa, så er det i alle fall jeg, sier Bjøntegaard.